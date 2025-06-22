Также в Минске заявили, что санкции, которые введены против Беларуси, являются незаконными.

Беларусь вместе с Соединенными Штатами Америки обсуждают полную нормализацию отношений. Об этом сказал постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков, который был участником встречи самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом, цитирует "БелТА".

Он подчеркнул, что полная нормализация имеет целью возобновление работы посольств обеих стран, обмен визитами и другие вещи. Кроме того, для Минска приоритетом остается вопрос санкций.

"Мы постоянно это подчеркиваем - санкции, которые являются абсолютно незаконными. Санкции односторонние, принятые в нарушение всех норм международного права. Этот вопрос обсуждается и мы пытаемся найти какие-то развязки, какие-то решения", - добавил Рыбаков.

Видео дня

Политик добавил, что Белый дом понимает "место и роль" Беларуси в региональной ситуации, а также знает о "политическом весе и опыте" Лукашенко. По его словам, такая встреча белорусского диктатора с представителями США является не первой. Рыбаков добавил, что Лукашенко обсуждал с Келлогом Ближний Восток, Россию, Украину и Беларусь.

"Опыт, которым делится президент Беларуси с американцами по конфликту с учетом его личного вовлечения, его превосходного знания руководителей государств, о которых идет речь, все это высоко ценится администрацией", - сказал он.

Отношения между США и Беларусью

Известно, что в 2022 году США приостановили работу своего посольства в Беларуси из-за того, что страна поддерживает российское вторжение в Украину. Как пишут СМИ, после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом Вашингтон рассматривал возможности вывода Беларуси из сферы российского влияния и присоединения к орбите Америки.

Уже 21 июня стало известно, что Кит Келлог приехал в Беларусь и встретился с Лукашенко. После этого появились новости о том, что из тюрьмы был освобожден белорусский оппозиционер Сергей Тихановский, который находился в неволе 5 лет.

Также вместе с ним освободили 14 человек, среди которых 21-летний Кирилл Балахонов, 69-летняя белоруска Галина Краснянская, журналист Радио Свобода Игорь Карней и другие.

Вас также могут заинтересовать новости: