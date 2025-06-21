Он находился в неволе 5 лет.

В Беларуси были освобождены более 10 политзаключенных, среди которых Сергей Тихановский. Об этом сообщила его жена Светлана Тихановская, которая после задержания мужа стала лидером белорусской оппозиции.

"На свободе", - подписала Тихановская видео.

По информации белорусского издания "Наша Нива", это стало возможным после того, как спецпосланник США Кит Келлог посетил Минск. Сергей Тихановский покинул Беларусь. Всего было освобождено 14 человек.

Видео дня

"Сергей на свободе. Рядом со мной и детьми. Произошло то, о чем наша семья мечтала эти 5 лет и ради чего мы все работали, с момента его задержания. Освобождение Сергея - это шаг к освобождению всех политзаключенных и всей Беларуси. Спасибо всем за колоссальную поддержку", - отметила Светлана в своем Telegram-канале.

Также журналисты сообщили, что среди освобожденных 21-летний Кирилл Балахонов, которого приговорили к 3,5 годам за участие в закрытом чате из пяти участников, что в Беларуси было признано экстремистским формированием.

Кроме того, освободили 69-летнюю белоруску Галину Краснянскую, которая имеет и гражданство Швеции.

Как сообщила белорусская служба "Радио Свобода", среди освобожденных также бывшая доцент Минского государственного лингвистического университета Наталья Дулина и журналист Радио Свобода Игорь Карней.

Что известно о Сергее Тихановском

Сергей Тихановский планировал баллотироваться в президенты Беларуси, однако 29 мая 2020 года его арестовали, обвиняя в грубом нарушении общественного порядка и вмешательстве в работу избирательных комиссий. В целом он был приговорен к 18 годам колонии "за организацию массовых беспорядков и разжигание вражды".

После этого бороться за пост президента Беларуси начала его жена Светлана Тихановская.

Уже после фальсификации результатов выборов в пользу диктатора Александра Лукашенко в Беларуси начались масштабные протесты.

Переговоры Лукашенко и Келлога - что известно

Напомним, 21 июня спецпредставитель США Кит Келлог приехал в Беларусь и встретился с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко.

По информации белорусских СМИ, на повестке дня переговоров были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения.

Во время переговоров Лукашенко отметил, что Келлог "наделал очень много шума в мире своим приездом", на что тот посмеялся, однако позже заявил:

"Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми".

Вас также могут заинтересовать новости: