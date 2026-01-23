В Польше нет лишнего миллиарда долларов для оплаты членства в Совете Мира, – Минэкономики

Речь идет о серьезных правовых обязательствах, которые необходимо проанализировать.

В Польше нет денег для взноса на присоединение Польши к созданному президентом США Дональдом Трампом "Совету мира".

Об этом в интервью Rzeczpospolita заявил министр финансов и экономики Польши Анджей Доманский.

"Начнем с того, что любое международное соглашение требует резолюции Совета Министров, а такой резолюции сегодня точно не существует. Во-вторых, речь идет об очень серьезных правовых обязательствах, которые требуют детального анализа. И если ответить прямо: в бюджете на это точно нет миллиарда долларов. Есть более важные задачи для финансирования, чем участие в этом совете", – сказал Доманский.

Видео дня

Совет мира: что известно

Напомним, ранее в Давосе президент США Дональд Трамп официально заявил о начале работы "Совета мира". На данный момент известно, что кроме США в организацию вошли Марокко, Бахрейн, Аргентина, Армения, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция. ОАЭ, Узбекистан и Монголия.

В организацию пригласили Украину, а также Россию и Беларусь. На фоне этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может присоединиться к этой организации. Однако только в случае завершения войны.

Вас также могут заинтересовать новости: