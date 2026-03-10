Politico: Путин может стать 'крупнейшим победителем' войны в Иране

Эскалация конфликта может увеличить доходы России и усилить возможности режима Путина финансировать войну против Украины.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке после американо-израильских ударов по Ирану может неожиданно принести экономические дивиденды России. Рост мировых цен на нефть усиливает возможности Кремля финансировать войну против Украины, а правитель РФ Владимир Путин получает дополнительный ресурс в сложный для российской экономики период, пишет Politico.

После того как Израиль нанес удары по иранским нефтяным объектам, цены на нефть резко выросли и превысили 100 долларов за баррель – самый высокий уровень с лета 2022 года, когда рынки стремительно отреагировали на полномасштабное вторжение России в Украину.

Экономическая выгода для Кремля

Для российской экономики подорожание нефти может стать серьезным облегчением. Перед началом года Кремль стоял перед сложным выбором: либо сокращать расходы на войну, либо рисковать еще большим давлением на экономику.

В бюджете России на этот год базовая цена нефти марки Urals была заложена на уровне около 59 долларов за баррель. Однако уже в начале года доходы от энергетики упали до минимума с 2020 года. На экономику также давили западные санкции, высокие процентные ставки и дефицит рабочей силы.

Старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия Сергей Вакуленко отметил, что правительству приходилось рассматривать непопулярные решения – сокращение расходов, повышение налогов и даже возможное уменьшение военных расходов.

"Спасательный круг" для российского бюджета

После начала ударов по Ирану и дальнейшей эскалации конфликта ситуация резко изменилась. Остановка судоходства через Ормузский пролив вызвала новый скачок цен на нефть.

Бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов назвал это "подарком для Москвы". По его словам, высокие цены фактически стали "спасательным кругом" для российского бюджета.

Кроме того, спрос на российскую нефть может вырасти среди основных покупателей – Индии и Китая, которые стремятся гарантировать стабильные поставки энергоресурсов.

Сигналы из США

Дополнительным фактором стало решение Министерства финансов США временно разрешить Индии покупать российскую нефть, чтобы избежать дефицита на мировом рынке.

Министр финансов США Скотт Бессент также допустил возможность ослабления части санкций в отношении российских энергоносителей.

В Кремле воспользовались моментом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия "была и остается надежным поставщиком нефти и газа". В то же время глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал отказ Европы от российских энергоносителей "стратегической ошибкой".

Будет ли эффект долгосрочным

Несмотря на оптимизм в Москве, энергетические эксперты предупреждают, что экономический эффект зависит от продолжительности кризиса.

По словам Милова, чтобы реально изменить экономическую ситуацию, высокие цены на нефть должны сохраняться примерно год. Несколько месяцев подорожания лишь отсрочат сложные бюджетные решения.

В то же время затяжной конфликт на Ближнем Востоке может иметь еще один косвенный эффект для России: длительные боевые действия истощают запасы американского вооружения, которое активно используется Украиной для обороны.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник провел "очень хороший разговор" с российским лидером Владимиром Путиным. Во время разговора они обсуждали, в частности, войну в Украине и конфликт на Ближнем Востоке.

Он добавил, что Путин "хочет помочь" в иранском конфликте. Однако Трамп заявил ему, что гораздо полезнее было бы завершить войну в Украине.

