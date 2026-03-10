'Мы начали жить, а не выживать': украинцы массово переезжают в села из-за атак РФ

В сельских домах обычно есть газовые плиты и колодцы с водой.

Москва рассчитывала подорвать сопротивление украинцев, атакуя электростанции и электросети, чтобы отключить электроэнергию и тепло по всей Украине, особенно в крупных городах, включая Киев, Одессу, Днепр и Харьков. И теперь многие украинцы в поисках комфорта возвращаются в села, где жили их бабушки и дедушки, пишет The Wall Street Journal.

Сейчас многие деревни приходят в упадок, поскольку молодежь предпочитает образ жизни и возможности городов. Менее трети населения Украины живет в деревнях, тогда как столетие назад эта цифра составляла более трех четвертей. Но когда Россия этой зимой развернула самую ожесточенную бомбардировку за время этой войны, жители Киева возвращаются в семейные дома в селах, чтобы выжить.

В конце января непрекращающиеся российские бомбардировки привели к отключению электричества и отопления в квартире Радославы Кабачий в историческом центре Киева. После двух недель без отопления и пяти дней без электричества, в условиях постоянного стресса и проблем со сном, она и ее муж уехали в сельский дом к югу от Киева, который ее мать купила десятилетия назад.

"В деревне всегда находишь убежище, еду и что-то, что помогает эмоционально выстоять", – сказала Кабачий.

В середине января графический дизайнер Александра Скачкова, прожив две недели без отопления в Киеве, решила последовать совету матери и переехать в семейный дом на юге Одесской области, где был большой камин и газовая плита, обеспечивающие тепло и возможность готовить еду независимо от отключений электричества.

"Мы начали жить, а не просто выживать. Когда мы были в Киеве, нам ничего не нужно было, мы даже не смеялись, а здесь мы начали много смеяться", – рассказала Скачкова.

В конце декабря Даниил Бойко вместе с родителями и младшим братом отправился в деревню, чтобы отпраздновать Рождество со своими прабабушкой и прадедушкой. По мере того как отключения электроэнергии в городе усиливались, семья сначала продлила свое пребывание до Нового года, затем до конца школьных каникул. Когда каникулы продлили из-за холодов, они решили остаться в деревне хотя бы до весны.

Даниил рассказал, что часто чувствовал себя подавленным в Киеве из-за отключений электроэнергии и винил себя в том, что не хотел общаться с друзьями. В деревне он теперь наслаждается тем, что ему не нужно никуда спешить, кроме как купить продукты или убрать снег с дороги.

"Мне здесь хорошо", – говорит он.

Российские атаки по Украине

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что после российских атак на сегодняшний день уцелело менее 10 ГВт генерации.

Он добавил, что ситуация в энергетике летом будет зависеть от интенсивности и результативности российских ударов по энергосистеме, уровня защищенности энергетических объектов и развития распределенной генерации.

Также Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты стремятся создать проблемы с водоснабжением, готовя удары по соответствующей инфраструктуре.

