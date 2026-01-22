С РФ и Беларусью за одним столом: Зеленский назвал условие присоединения Украины к 'Совету мира'

"Совет мира" может стать органом, который будет участвовать в надзоре за прекращением огня.

Украина может рассматривать членство в создаваемом президентом США "Совете мира" только после завершения войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он, в частности, еще раз подтвердил, что Украина получила приглашение от Трампа присоединиться к "Совету мира". И добавил во время общения с журналистами в Давосе, что о ней частично упоминается в "плане из 20 пунктов", который Украина разрабатывала вместе с США. По словам президента, "Совет мира" должен стать органом, который будет участвовать в надзоре за прекращением огня.

"Но для нас понятно, что мы сможем там быть, когда война закончится. С Россией мы сейчас враги. Беларусь – союзник России, вместе с ними мы не можем быть. И это уже в пакете, в плане из 20 пунктов. Думаю, все это, с мониторинговой миссией, будет работать, когда война закончится – именно для нас", – сказал Зеленский.

"Совет мира": важные новости

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп официально заявил о начале деятельности "Совета мира". На данный момент известно, что к организации кроме США присоединились Марокко, Бахрейн, Аргентина, Армения, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция. ОАЭ, Узбекистан и Монголия.

Кроме того, президент США подписал инаугурационную резолюцию, в которой будет определен мандат "Совета мира" в отношении Сектора Газа в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН №2803 (о прекращении конфликта в Секторе Газа).

