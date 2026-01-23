У Трампа ошибочно добавили Бельгию в список стран 'Совета мира'

Администрация президента США Дональда Трампа перепутала Бельгию с Беларусью и добавила ее в список стран, которые будут участвовать в "Совете мира".
Как сообщает VRT, ошибочное внесение произошло во время Всемирного экономического форума в Давосе.
В Министерстве иностранных дел (МИД) Бельгии опровергли данные о присоединении Брюсселя к этой американской инициативе.
"Бельгия НЕ подписала хартию "Совета мира". Это заявление неверно. Мы стремимся к совместному и скоординированному европейскому ответу. Как и многие европейские страны, мы имеем оговорки по поводу этого предложения", - написал в Х бельгийский министр иностранных дел Максим Прево.
В списке, который обнародовали США перед подписанием договора о создании "Совета мира", значатся: Бахрейн, Марокко, Иордания, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Аргентина, Парагвай, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Косово, Монголия и Пакистан.
"Совет мира" Трампа
Как сообщал УНИАН, 22 января президент США объявил о создании "Совета мира" на форуме в Давосе. Новый орган создан для надзора за соблюдением перемирия в секторе Газа. Однако, по словам американских официальных лиц, его деятельность будет распространена на другие конфликты.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина войдет в "Совет мира" после завершения войны.