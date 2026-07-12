'Путин должен заплатить': какими заявлениями запомнится украинцам сенатор Грэм

Американский политик последовательно выступал в защиту Украины.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, скончавшийся накануне, всегда был последовательным и принципиальным сторонником Украины. Примечательно, что его последний зарубежный визит состоялся в Киев в предпоследний день жизни.

Тогда, выступая с заявлениями в столице Украины, как и ранее неоднократно, Грэм активно выступал за оказание помощи украинской армии и за жесткое давление на инициатора войны – российского диктатора Владимира Путина.

УНИАН решил напомнить, какие заявления сенатор Грэм делал в поддержку Украины на протяжении своей политической деятельности.

Видео дня

О новых санкциях против России

Находясь в Украине в пятницу, 10 июля 2026 года, Грэм сообщил, что Белый дом согласился поддержать законопроект о новых санкциях против России:

"Примерно 30 минут назад мы достигли соглашения с Белым домом относительно варианта законопроекта о санкциях против России, который они поддержат. Это означает, что он станет законом... Этот законопроект разработан, чтобы побудить тех, кто покупает российскую нефть и газ, найти новые источники поставок. Мы дадим вам время на поиск новых источников, мы вознаградим вас за их поиск, но это решение вы должны принять сами. Чем быстрее это станет понятно Путину, чем быстрее это станет понятно таким странам, как Китай, что нельзя помогать Путину, не заплатив за это цену, тем быстрее эта война закончится".

В январе 2026 года, комментируя предстоящие санкции против РФ, он назвал это решение очень своевременным, "поскольку Украина идет на уступки ради мира, а Путин только говорит, продолжая убивать невинных людей".

Об успехах Украины и давлении на Путина

7 июля 2026 года сенатор заявил, что Украина превзошла все ожидания в борьбе с российским вторжением, и теперь союзники должны усилить свою поддержку, в частности, усилив давление на Путина:

"Украина превзошла все ожидания в отношении освобождения своей страны от российского вторжения и заслуживает дальнейшей растущей поддержки. Мой законопроект о санкциях против России, подготовленный совместно с сенатором Блюменталем, может иметь реальное значение... По моему мнению, это лето – самое время сделать все возможное, чтобы оказать давление на Путина, чтобы он сел за стол мирных переговоров и прекратил кровопролитие".

Ранее, в конце 2025 года, когда активно обсуждалось мирное соглашение с РФ, Грэм подчеркивал необходимость обеспечить Украине гарантии безопасности и предотвратить "третье вторжение":

"Я хочу, чтобы европейские войска находились на месте, чтобы убедиться, что не будет третьего вторжения. Я хочу, чтобы мы предоставили Украине гарантии безопасности, чтобы убедиться, что не будет третьего вторжения. Я думаю, что [президент России Владимир] Путин будет продолжать захватывать Донбасс силой, пока мы не усилим давление".

По мнению Грэма, которое он озвучил в октябре 2025 года, Путин должен платить "повышенную цену" за желание воевать:

"Украина согласилась на предложение президента Трампа о прекращении огня. Между тем Россия, очевидно, настаивает на продолжении кровопролития. Пришло время Путину ощутить повышенную цену за свое бесконечное желание продолжать этот конфликт".

Комментируя варварский российский удар по Сумам в апреле 2025 года, Грэм назвал атаку ответом кремлевского правителя Путина на усилия, направленные на достижение прекращения огня и мира:

"Путин и мир, очевидно, не укладываются в одно предложение".

О том, на каких условиях США хотят завершения войны в Украине

В январе 2026 года Грэм прокомментировал усилия США по прекращению войны в Украине, подчеркнув, что они не хотят, чтобы агрессия осталась безнаказанной:

"Цель состоит в том, чтобы на этот раз мы заключили соглашение, которое остановит будущие вторжения, чего не удалось сделать Обаме и Байдену. Кроме того, когда речь идет об обмене территориями, я реалистично уверен, что каждый российский солдат не будет выведен из Украины в ближайшее время. Однако мы не хотим прекращать этот конфликт таким образом, чтобы вознаграждать агрессию".

О принуждении России к миру через Китай

В августе 2025 года Грэм отмечал, что давление на Китай – крупного потребителя российской нефти – может оказаться решающим для прекращения войны в Украине. Он добавил, что после того, как Трамп повысил тарифы для Индии до 50 процентов из-за того, что эта страна закупает российскую нефть, Путин согласился на визит на Аляску:

"Если он [лидер Китая Си Цзиньпин] пойдет к Путину и скажет, что пора положить конец этой войне, что он больше не может ему помогать, потому что тот ставит под угрозу его страну, то эта война закончится".

О ядерных угрозах Медведева

Летом 2025 года сенатор обратился к России с предупреждением "не шутить" с президентом США, комментируя пост-реакцию Трампа на ядерные угрозы бывшего президента РФ Дмитрия Медведева:

"Моим друзьям в России: президент Трамп стремится к миру, а не к конфликту. Однако, пожалуйста, поймите, что он не Обама, он не Байден, и с ним не стоит шутить".

О Курской операции

Находясь в Киеве в августе 2024 года, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Грэм заявил, что спустя 2,5 года полномасштабной войны Киев продолжает стоять на своих позициях, более того, ВСУ вошли на территорию РФ:

"Мы гордимся вашим руководством, и вы демонстрируете многое из того, чего я никогда не видел. Говорили, что Киев падет за три дня, видите, как всё обернулось, все они ошибались. Спустя столько месяцев ваши люди продолжают страдать, но вы проявляете стойкость и уже находитесь на территории России. Это смело и замечательно. Я рад, что вы нам об этом не сказали, не предупредили, но сделали".

По его словам, теперь россияне уже платят цену за своё вторжение в Украину. Он подчеркнул, что это "правильно".

О необходимости ликвидировать Путина

3 марта 2022 года в прямом эфире телеканала Fox News Грэм призвал российских военных ликвидировать Путина. Отдельно в посте на X он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, убивший римского узурпатора Цезаря:

"Есть ли в России Брут? Есть ли в российской армии более успешный полковник Штауффенберг? Кто-то в России должен взять на себя ответственность и отправить этого гаврика [Путина] в ад. Вы окажете своей стране и миру большую услугу".

Реакция на смерть Грема

Как сообщал ранее УНИАН, Зеленский прокомментировал смерть сенатора Грема, отметив, что тот был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают мир безопаснее. По словам президента Украины, сенатор "10 раз посещал Украину за годы полномасштабного вторжения России и был здесь, вместе с нашими людьми, тогда, когда это было наиболее необходимо".

Трамп также отреагировал на внезапную смерть влиятельного сенатора. Он заявил, что Грэм был одним из самых выдающихся людей и сенаторов, которых он когда-либо знал. "Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Линди будет очень не хватать", – добавил президент США.

Вас также могут заинтересовать новости: