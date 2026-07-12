Зеленский прокомментировал смерть сенатора Грема

Влиятельный американский сенатор 10 раз приезжал в Украину за годы полномасштабного вторжения России. А в последние недели работал над важными инициативами по окончании войны.

Сенатор США Линдси Грэм был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают мир безопаснее.

Об этом в Telegram-канале заявил президент Владимир Зеленский, выразивший соболезнования семье Грэма, его близким и всем, кто имел честь работать вместе с ним.

"Он десять раз посещал Украину за годы полномасштабного вторжения России и был здесь, вместе с нашими людьми, тогда, когда это было наиболее необходимо. Мы были в постоянном диалоге, которого мне будет не хватать. Только за последнюю неделю мы встречались дважды", – отметил глава государства.

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Зеленский рассказал, что, активно продвигая двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины, в последние недели Грэм работал над важными инициативами, которые могли бы помочь приблизить мир, в частности, над ужесточением санкций против России.

"Мы всегда будем особенно благодарны за слова уважения к нашему народу и к мужеству защитников Украины. Америка и мир потеряли решительного лидера", – написал Зеленский.

Внезапная смерть Грэма: новости

Как сообщал УНИАН, вечером 11 июля в возрасте 71 года американский сенатор-республиканец Линдси Грэм скончался от "кратковременной и внезапной болезни".

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что глубоко потрясён известием о смерти Грэма, который "ещё совсем недавно был в Киеве, где говорил о дальнейшей поддержке Украины и решениях, необходимых для противодействия российской агрессии".

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