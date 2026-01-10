Ватикан пытался спасти Мадуро в обмен на уступки США по Украине, - WP

По данным журналистов, Ватикан договаривался об эвакуации Мадуро в Россию.

В декабре Ватикан пытался договориться с США, чтобы те дали венесуэльскому диктатору Николасу Мадуро возможность бежать в Россию. В Ватикане якобы считали, что Кремль готов обменять Венесуэлу на уступки Белого дома в отношении Украины. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на многочисленные осведомленные источники и полученные документы.

По информации издания, накануне Рождества кардинал Пьетро Паролин, который является вторым человеком в Ватикане после Папы Римского и отвечает за дипломатические переговоры, срочно вызвал к себе американского посла при Святом Престоле Брайана Берча и расспрашивал его о планах Америки в отношении Венесуэлы.

Как свидетельствуют документы, кардинал в течение нескольких дней добивался прямого разговора с государственным секретарем США Марко Рубио, которого считают архитектором американской операции в Венесуэле.

Видео дня

В разговоре с американским послом Паролин заявил, что Россия готова предоставить убежище Мадуро, и умолял американцев о терпении, чтобы подтолкнуть венесуэльского диктатора согласиться на такое предложение.

По словам одного из информаторов The Washington Post, кардинал Паролин имеет глубокий личный интерес к Венесуэле, поскольку в прошлом занимал пост посла Ватикана в Каракасе. Он также был посредником в переговорах о мире между Украиной и Россией.

Согласно документам, полученным изданием, на встрече с Берчем 24 декабря Паролин заявил, что Россия готова принять Мадуро. Он также поделился тем, что в документах описывается как "слух": что Венесуэла стала "решающим элементом" в переговорах по российско-украинской войне, и что "Москва откажется от Венесуэлы, если будет удовлетворена Украиной".

Впрочем, по информации журналистов, обменять Мадуро на Украину не удалось из-за упрямства самого диктатора. Тот не верил, что Трамп действительно решится на военную операцию, и считал угрозы Вашингтона обычным блефом.

"Он не соглашался на сделку. Он просто собирался сидеть и смотреть, как люди создают кризис", – рассказал один из осведомленных собеседников издания.

В этом контексте, в частности, упоминается эпизод, как за несколько дней до американской операции Мадуро танцевал в эфире венесуэльского телевидения, что американцы расценили как откровенную насмешку над Трампом.

Ситуация вокруг Венесуэлы: последние новости

Как писал УНИАН, несмотря на публичные заявления Дональда Трампа о готовности американских компаний инвестировать большие средства в нефтяную отрасль Венесуэлы, ведущие игроки рынка относятся к этой идее скептически. Крупнейшая нефтяная компания США ExxonMobil считает Венесуэлу "неинвестиционной" из-за двух волн национализации иностранных активов в течение последних десятилетий.

В то же время более мелкие нефтяные компании, в частности европейские, по крайней мере в разговоре с Трампом заявляли о готовности наращивать добычу нефти в Венесуэле при условии снятия санкций и более стабильных правил игры. Однако в частных беседах американские инвесторы признают, что не спешат выходить на венесуэльский рынок из-за политической нестабильности и непредсказуемости решений самого Вашингтона.

Вас также могут заинтересовать новости: