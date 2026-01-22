Зеленский: Мадуро судят в Нью-Йорке, а Путина - нет

Глава государства указал на тот факт, что российский диктатор до сих пор на свободе и ни одного судебного процесса в отношении него не происходит.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что инициатор войны Владимир Путин до сих пор не арестован за совершенные преступления против украинского народа и Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме.

Глава государства явно провел параллели между судьбой венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и судьбой российского диктатора Путина.

"Президент Трамп возглавил операцию в Венесуэле и Мадуро был арестован. И по этому поводу были разные мнения. Но факт остается фактом: Мадуро судят в Нью-Йорке. Извините, но Путин не на суде", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

По его словам, трибунал, который должен заниматься российскими военными преступлениями, до сих пор не имеет даже своего здания.

Захват Мадуро

Как сообщал УНИАН, американские военные провели успешную операцию по захвату Мадуро и его жены Силии Флорес в Каракасе. Захваченного армией США венесуэльского диктатора и его жену привели в суд в Нью-Йорке.

СМИ сообщали, что в декабре Ватикан пытался договориться с США, чтобы те дали Мадуро возможность бежать в Россию. В Ватикане якобы считали, что Кремль готов обменять Венесуэлу на уступки Белого дома по Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: