Мадуро и его жену под усиленной охраной доставили в суд в Нью-Йорке

Захваченного армией США венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес привели в суд в Нью-Йорке, сообщает Тһе Guardian.

Их доставили в здание суда имени Даниэля Патрика Мойнихана на Манхэттене. Там сегодня будет зачитан полный список обвинений.

Мадуро доставили в тюремной одежде, со скованными руками, в окружении охраны. В суд его доставили на бронированном автомобиле. Известно также, что из здания тюрьмы Мадуро и его жену перевозили вертолетом.

Обвинения связаны с организацией торговли наркотиками на территории США. В обвинительном акте утверждается, что Николас Мадуро и другие лидеры Венесуэлы в течение более 25 лет "злоупотребляли своим положением, связанным с общественным доверием, и коррумпировали некогда легитимные институты, чтобы импортировать тонны кокаина в Соединенные Штаты".

Обвинения против Николаса Мадуро

Авторы добавили, что Мадуро могут обвинить в "предоставлении правоохранительного прикрытия и логистической поддержки" наркоторговцам. В частности картелю Синалоа и банде Трен де Арагуа. Зато эти преступные организации делились доходами с высокопоставленными чиновниками Венесуэлы.

Среди других деяний, Мадуро обвиняют в продаже венесуэльских дипломатических паспортов известным наркоторговцам и содействии перелетам под дипломатическим прикрытием для возвращения доходов от наркотиков из Мексики в Венесуэлу.

Также Мадуро предъявлены обвинения по четырем пунктам: заговор с целью наркотерроризма, заговор по импорту кокаина, хранение пулеметов и разрушительных устройств, а также заговор с целью хранения пулеметов и разрушительных устройств.

Дело против него было возбуждено Офисом прокурора США Южного округа Нью-Йорка, отделом в составе Министерства юстиции, известным своими агрессивными судебными преследованиями.

Обвинения против Силии Флорес

Жену Мадуро Силию Флорес, обвиняют в заказе похищений и убийств, а также в получении взяток в 2007 году за организацию встречи между наркоторговцами и директором Национального управления по борьбе с наркотиками Венесуэлы.

Заявление Трампа о режиме на Кубе

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп после операции в Венесуэле заявил, что следующей латиноамериканской страной, где падет режим, станет Куба. Трамп заявил, что Куба "готова упасть", поскольку Гавана больше не может полагаться на Венесуэлу в вопросах безопасности и нефти. Президент США убежден, что судьба Кубы связана с падением Мадуро и потерей Венесуэлой возможности финансировать союзников в регионе.

