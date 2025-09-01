По его словам, давление на Россию и поддержка Украины имеют решающее значение для безопасности и долгосрочного мира.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призывает международных союзников Украины не повторять ошибок прошлого, допущенных перед Второй мировой войной. Об этом говорится в заявлении Сибиги, обнародованном в Telegram.

Глава МИД напомнил, что в этот день 1939 года Гитлер напал на Польшу, а вскоре к нему присоединился Сталин, начав Вторую мировую войну, самую кровавую войну в истории.

"Сегодня очень важно помнить, что было до этого дня: слабость и наивная вера в то, что территориальные уступки "задобрят" агрессора", - отметил Сибига.

Министр подчеркнул, что нацистский Третий Рейх несет полную ответственность за катастрофу Второй мировой войны. "Но были и те, кто позволил этому злу стать сильнее - избегая сложных решений, предпочитая слабость перед силой, выдавая желаемое за действительное, а не за реалистичные стратегии", - подчеркнул Сибига. В этой связи, по убеждению Сибиги, "лучший способ отдать дань памяти десяткам миллионов людей, погибших во Второй мировой войне, - это не допустить тех же ошибок сегодня".

Он отмечает, что единство союзников, давление на российского агрессора и поддержка Украины имеют решающее значение для безопасности и долгосрочного мира во всей Европе.

Война в Украине - вопрос территорий

Как сообщал УНИАН, после встречи с Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, среди которых был и Владимир Зеленский, что лично поддерживает идею передачи россиянам неоккупированных украинских территорий в Донецкой области ради достижения мира. В то же время, Зеленский отказался отдавать Донбасс во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

