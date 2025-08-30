По словам министра, Путин должен понять, что продолжение войны в Украине угрожает, как ему, так и его режиму.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал к реалистичным стратегиям по принуждению России к миру. Об этом он сказал во время неформальной встречи министров иностранных дел государств-членов ЕС в формате "Гимних", состоявшейся в Копенгагене, передает пресс-служба МИД.

Сибига рассказал европейским партнерам об усилении российского воздушного террора против мирных украинских городов. Он также поблагодарил ЕС и государства-члены за их твердую реакцию на обстрелы и поддержку Украины в целом.

Кроме того, украинский министр призвал государства-члены ЕС увеличить оборонную поддержку Украины и инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс, принять решительные шаги для полного использования замороженных российских активов для обороны и восстановления Украины.

"Путин должен осознать, что продолжение этой войны угрожает и его режиму, и ему лично. Или он останавливается сейчас, или сталкивается с серьезными последствиями. Это и есть стратегия мира благодаря силе", - предупредил министр.

Дипломат также сообщил европейским партнерам о важных встречах и переговорах на следующей неделе, а также призвал их "к полной дипломатической мобилизации, сохранению непоколебимой поддержки Украины в противостоянии российской агрессии и шагах для восстановления справедливого мира".

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что российский диктатор Владимир Путин "безусловно" готов к миру в Украине. По словам политика, требуется личное присутствие Путина на переговорах для заключения мирного соглашения.

Также, по словам Уиткоффа, диктатор РФ во время саммита на Аляске "фактически признал, что этой войны никогда бы не было, если бы Трамп был президентом".

В то же время CBS News сообщало, что в США запретили обмен разведданными о переговорах РФ и Украины. В меморандуме от 20 июля, подписанном директором Национальной разведки США Тулси Габбард, агентствам запрещалось делиться информацией с альянсом "Пяти глаз", в состав которого входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

