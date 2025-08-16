Также, по информации источников издания, президент Украины подтвердил готовность встретиться с российским диктатором.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался отдавать Донбасс во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщают источники Reuters.

По информации издания, на саммите на Аляске российский диктатор Владимир Путин настаивал на том, чтобы Украина отдала России всю Донецкую область. В то же время источники Reuters сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп передал ему это требование, предложив заморозить фронт при таких условиях, однако президент Украины отклонил такое предложение.

В издании также добавили, что Зеленский подтвердил намерения встретиться с Путиным, однако требует надежных гарантий безопасности. В свою очередь европейские лидеры поддержали Украину и заявили о планах усилить санкции против России.

В то же время некоторые европейские политики и комментаторы высказались резко о встрече Трампа и Путина.

"Путин получил красную дорожку от Трампа, а Трамп не получил ничего. Как и опасались: ни перемирия, ни мира. Никакого реального прогресса - явная победа Путина 1:0 - никаких новых санкций. Для украинцев: ничего. Для Европы: глубокое разочарование", - написал в соцсети X бывший посол Германии в Вашингтоне Вольфганг Ишингер.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске - последние новости

Ранее российский диктатор похвастался, что встреча на Аляске приблизила его к желаемому результату. По его словам, такой визит был "весьма полезным", поскольку удалось обсудить практически все направления взаимодействия между РФ и США, а также вопросы "решения украинского кризиса на справедливой основе".

"У нас была возможность поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. И устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования", - сказал Путин.

В то же время народный депутат Александр Мережко считает, что Трамп принял требование Путина по "мирному соглашению" во время саммита на Аляске. Он отметил, что это объясняется заявлением Трампа о том, что лучший способ закончить войну в Украине - достичь "мирного соглашения", а не перемирия.

"К сожалению, Трамп принял позицию Путина, и это было требование Путина. По мнению Путина, мирное соглашение означает несколько опасных вещей - отказ Украины от вступления в НАТО, его абсурдные требования по денацификации и демилитаризации, русский язык и русскую церковь", - пояснил Мережко.

