Это мнение он озвучил лично в разговоре с европейскими лидерами.

После встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, среди которых был и Владимир Зеленский, что сам он поддерживает идею передачи россиянам неоккупированных украинских территорий ради достижения мира. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на двух европейских чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

"Президент Трамп (...) заявил европейским лидерам, что он поддерживает план завершения войны в Украине путем передачи непокоренной территории российским оккупантам, вместо попыток добиваться прекращения огня", - пишет NYT.

Сообщается, что президент Зеленский и другие европейские лидеры, участвовавшие в разговоре, решительно выступили против уступки неоккупированных земель, которые содержат важные оборонительные линии и богатые месторождения полезных ископаемых.

По данным NYT, Трамп обсудит этот план с президентом Украины в понедельник в Белом доме. Европейские лидеры тоже приглашены присоединиться, сообщили собеседники издания.

По словам источников, во время разговора с европейцами Трамп не упоминал о введении каких-либо новых санкций против России.

Едва ли не единственным позитивом, по словам европейских чиновников, было то, что Путин, по словам Трампа, вроде бы согласился на право Украины получить сильные гарантии безопасности после войны, хоть и не в рамках НАТО. Трамп якобы сказал европейцам, что американские войска тоже могут принять участие в обеспечении этих гарантий.

Как писал УНИАН, в Киеве до сих пор не понимают, о чем же Трамп и Путин договорились во время встречи на Аляске. Во время ожидаемой встречи в понедельник Зеленский будет требовать у Трампа разъяснений.

На этом фоне многие обозреватели расценивают результаты саммита на Аляске как однозначную победу Путина: он не пошел ни на какие уступки и получил очередную отсрочку в новых санкциях США. Это уже не говоря о чисто пропагандистской победе, когда диктатор получил почетную встречу на территории США.

