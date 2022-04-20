Это уже второй банк, по которому ударили западные санкции.

Россельхозбанк, который попал под санкции Великобритании из-за войны в Украине, не смог выплатить купон по долларовым еврооблигациям на 500 миллионов долларов с погашением в 2023 году. Это уже второй банк РФ в состоянии дефолта

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Финучреждение не смогло выплатить компании RSHB Capital S.A. (Люксембург) проценты на сумму 21,25 миллиона долларов.

Отмечается, что платежный агент не подтвердил готовность принять от Россельхозбанка платеж и провести выплату процентов депозитариям Euroclear/Clearstream/DTC и держателям еврооблигаций.

Стоит отметить, что Россельхозбанк стал вторым банком в РФ, который официально сообщил о проблемах с проведением платежей. Ранее в похожую ситуацию попал Совкомбанк, который попал под санкции США. Финучреждение временно остановило начисление процентов по двум выпускам еврооблигаций, потому что из-за введенных санкций "не имеет технической возможности распоряжаться заблокированными активами и полноценно использовать международную платежную инфраструктуру для обслуживания займов".

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглись на территорию Украины, враг бомбил как военные объекты, так и мирные населенные пункты.

В связи с этим ряд стран мира, в том числе страны-члены Евросоюза, решили наказать российские власти за широкомасштабную агрессию новыми санкциями. В частности, с 12 марта "Банк России", "ВТБ", "Совкомбанк", "Промсвязьбанк", "Новикомбанк", "Открытие" и ВЭБ.РФ" должны были отключить от SWIFT.

Кроме того, власти Великобритании ввели санкции в отношении владельцев российских банков и финансовых учреждений, в том числе и Россельхозбанка (РСХБ).

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