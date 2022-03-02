От SWIFT отключают банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ" и "ВЭБ.РФ".

Европейский Союз отключает от международной межбанковской системы платежей SWIFT семь российских банков.

Об этом говорится в Официальном журнале Евросоюза.

В частности, от SWIFT отключают банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ" и "ВЭБ.РФ".

Так, начиная с 12 марта запрещается предоставлять специализированные услуги по передаче финансовых сообщений, которые используются для обмена финансовыми данными, российским юридическим лицам, организациям или учреждениям, права собственности которых прямо или косвенно принадлежат на более чем 50% этим банкам.

Как сообщал УНИАН, банки "Сбербанк" и "Газпромбанк" не попали под ограничение отключения от международной межбанковской системы платежей SWIFT.

1 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вскоре все российские банки отключат от SWIFT.

Вас также могут заинтересовать новости: