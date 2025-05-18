Диктатор говорит, что его цель - обеспечить безопасность тех, кто считает русский язык родным.

Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что войной в Украине он хочет "обеспечить безопасность" для людей, которые считают русский язык родным и считают Россию своей родиной.

Об этом он сказал в интервью в пропагандистском фильме корреспондента Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", который вышел 4 мая, но именно этот фрагмент, по словам Зарубина, обнародован впервые.

Диктатор заверил, что РФ имеет "достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом".

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"Этот результат - это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долговременного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства, обеспечение безопасности наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим - там, где проживают люди, которые считают русский язык родным и которые считают Россию своей родиной", - заявил российский правитель.

Удары РФ по Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, ночью 18 мая оккупанты ночью атаковали Киев и область беспилотниками. Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что из-за вражеской атаки в Обуховском районе Киевской области погибла 28-летняя женщина. Кроме того, по его словам, были ранены 59-летний мужчина, 61-летняя женщина и ребенок, которому 4 года.

А накануне россияне ударили по рейсовому автобусу возле Белополья в Сумской области. В результате погибли 9 мирных жителей. Семь человек получили ранения, трое из них - в тяжелом состоянии, сообщил председатель Сумской областной государственной администрации Олег Григоров. По его словам, россияне сознательно атаковали гражданский транспорт, который не представлял никакой угрозы.

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