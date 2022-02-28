В частности, в ЕС расширили санкционный список лиц, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

В Европейском Союзе ввели санкции против близкого окружения президента Российской Федерации Владимира Путина и пропагандистов.

Об этом говорится в Официальном журнале Евросоюза.

В частности, санкции введены против 26 физических лиц и одного юридического лица. Эти лица расширили санкционный список Евросоюза, в котором фигурируют имена лиц, действия которых подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Так, ограничительные меры применены против:

пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова,

исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина,

президента компании "Транснефть" Николая Токарева,

прокремлевского олигарха Алишера Усманова,

приближенного к Путину олигарха Петра Авена,

олигарха Михаила Фридмана,

бизнесмена Сергея Ролдугина,

заместителя премьер-министра РФ по вопросам туризма, спорта и культуры Петра Чернышенко,

министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина,

министра транспорта Виталия Савельева,

олигарха Александра Пономаренко,

пропагандистки Ольги Скабеевой,

пропагандиста Тиграна Кеосаяна,

вице-адмирала и заместителя командующего Черноморского флота Сергея Пинчука,

командующего южного военного округа РФ Алексея Авдеева и его заместителя Рустама Мурадова,

генерал-лейтенанта Андрея Сычевого,

близкого друга Путина Геннадия Тимченко,

главы компании "Севергрупп" Алексея Мордашова,

руководителя учреждения "Промсвязьбанк" Петра Фрадкова и других лиц.

Также под санкции попало "Страховое общество газовой промышленности" АО "СОГАЗ".

Как сообщал УНИАН, основатель банка "Тинькофф", попавшего под жесткие санкции ЕС и США, Олег Тиньков выступил против войны с Украиной. Он указал, что гибель людей - недопустима.

Ранее с похожими заявлениями выступления российский миллиардер Михаил Фридман (группа Альфа), а также близкий к президенту РФ Олег Дерипаска (Русал).

В то же время ни один из них не назвал Путина убийцей и агрессором, а также не сказал, чьи именно военные и ракеты убивают украинцев.

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