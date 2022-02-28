Санкции ЕС введены против 26 физических лиц и одного юридического лица / фото REUTERS

В Европейском Союзе ввели санкции против близкого окружения президента Российской Федерации Владимира Путина и пропагандистов.

Об этом говорится в Официальном журнале Евросоюза.

В частности, санкции введены против 26 физических лиц и одного юридического лица. Эти лица расширили санкционный список Евросоюза, в котором фигурируют имена лиц, действия которых подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Так, ограничительные меры применены против:

  • пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова,
  • исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина,
  • президента компании "Транснефть" Николая Токарева,
  • прокремлевского олигарха Алишера Усманова,
  • приближенного к Путину олигарха Петра Авена,
  • олигарха Михаила Фридмана,
  • бизнесмена Сергея Ролдугина,
  • заместителя премьер-министра РФ по вопросам туризма, спорта и культуры Петра Чернышенко,
  • министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина,
  • министра транспорта Виталия Савельева,
  • олигарха Александра Пономаренко,
  • пропагандистки Ольги Скабеевой,
  • пропагандиста Тиграна Кеосаяна,
  • вице-адмирала и заместителя командующего Черноморского флота Сергея Пинчука,
  • командующего южного военного округа РФ Алексея Авдеева и его заместителя Рустама Мурадова,
  • генерал-лейтенанта Андрея Сычевого,
  • близкого друга Путина Геннадия Тимченко,
  • главы компании "Севергрупп" Алексея Мордашова,
  • руководителя учреждения "Промсвязьбанк" Петра Фрадкова и других лиц.

Также под санкции попало "Страховое общество газовой промышленности" АО "СОГАЗ".

Как сообщал УНИАН, основатель банка "Тинькофф", попавшего под жесткие санкции ЕС и США, Олег Тиньков выступил против войны с Украиной. Он указал, что гибель людей - недопустима.

Ранее с похожими заявлениями выступления российский миллиардер Михаил Фридман (группа Альфа), а также близкий к президенту РФ Олег Дерипаска (Русал).

В то же время ни один из них не назвал Путина убийцей и агрессором, а также не сказал, чьи именно военные и ракеты убивают украинцев.

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