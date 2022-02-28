В Европейском Союзе ввели санкции против близкого окружения президента Российской Федерации Владимира Путина и пропагандистов.
Об этом говорится в Официальном журнале Евросоюза.
В частности, санкции введены против 26 физических лиц и одного юридического лица. Эти лица расширили санкционный список Евросоюза, в котором фигурируют имена лиц, действия которых подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Так, ограничительные меры применены против:
- пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова,
- исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина,
- президента компании "Транснефть" Николая Токарева,
- прокремлевского олигарха Алишера Усманова,
- приближенного к Путину олигарха Петра Авена,
- олигарха Михаила Фридмана,
- бизнесмена Сергея Ролдугина,
- заместителя премьер-министра РФ по вопросам туризма, спорта и культуры Петра Чернышенко,
- министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина,
- министра транспорта Виталия Савельева,
- олигарха Александра Пономаренко,
- пропагандистки Ольги Скабеевой,
- пропагандиста Тиграна Кеосаяна,
- вице-адмирала и заместителя командующего Черноморского флота Сергея Пинчука,
- командующего южного военного округа РФ Алексея Авдеева и его заместителя Рустама Мурадова,
- генерал-лейтенанта Андрея Сычевого,
- близкого друга Путина Геннадия Тимченко,
- главы компании "Севергрупп" Алексея Мордашова,
- руководителя учреждения "Промсвязьбанк" Петра Фрадкова и других лиц.
Также под санкции попало "Страховое общество газовой промышленности" АО "СОГАЗ".
Как сообщал УНИАН, основатель банка "Тинькофф", попавшего под жесткие санкции ЕС и США, Олег Тиньков выступил против войны с Украиной. Он указал, что гибель людей - недопустима.
Ранее с похожими заявлениями выступления российский миллиардер Михаил Фридман (группа Альфа), а также близкий к президенту РФ Олег Дерипаска (Русал).
В то же время ни один из них не назвал Путина убийцей и агрессором, а также не сказал, чьи именно военные и ракеты убивают украинцев.