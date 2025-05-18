Переговоры между Украиной и Россией - фарс Трампа, - американский политолог

Нынешний лидер США возлагает ответственность за мир на Украину, обвиняя жертву в войне.

Мирные переговоры между Россией и Украиной в Турции провалились. Москва лишь делает вид, что заинтересована в мире, чтобы снять с себя ответственность за войну.

Профессор политологии в Университете Иллинойса Николас Гроссман в своей колонке для MSNBC напомнил, что госсекретарь США Марко Рубио сетовал, что люди, которые были живы в Украине, сегодня мертвы, "потому что эта война продолжается". При этом Гроссман указал, что эти люди мертвы, потому что Россия убила их в попытке подчинить себе Украину.

"Война - это не стихийное бедствие, не зависящее ни от кого, как, скажем, ураган. Российский лидер Владимир Путин решил агрессивно напасть на Украину и с тех пор каждый день продолжает свою агрессию, выдвигая все новые и новые требования. Это главная правда войны, но Россия всегда отрицала ее, а при президенте Дональде Трампе ее отрицают и США. Это отрицание превращает мирные переговоры в фарс", - заявил политолог.

Видео дня

По его словам, несмотря на послужной список Путина, нынешние американские лидеры возлагают ответственность за мир на Украину, обвиняя жертву в войне.

Москва потребовала от Киева полного вывода войск из тех частей Украины, которые Россия хочет сохранить, в качестве предварительного условия для прекращения огня. Другими словами, "сначала сдайтесь, а потом поговорим". Украина назвала это нереальным - ее видение начинается с прекращения огня, - и переговоры сорвались, но обе стороны согласились на обмен пленными и на то, что в будущем будут общаться снова.

Также Гроссман представил свое видение ситуации на переговорах в Турции:

Россия делает вид, что заинтересована в мире, чтобы увековечить абсурдный нарратив о том, что война в России - это не вина России. США делают вид, что Россия заинтересована в мире, чтобы увековечить абсурдный нарратив о том, что Трамп стремится к миру и продвижению американских интересов, а не надеется на успех российской агрессии, как показывают его действия. А Киев делает вид, что администрация Трампа стремится к справедливому миру, чтобы противостоять абсурдному представлению о том, что Украина каким-то образом является препятствием для мира, надеясь, что уже десятый провал мирных переговоров убедит Вашингтон и большую часть мира, что препятствием сейчас является только Путин и Россия.

Переговоры России и Украины в Турции - главные новости

16 мая в Стамбуле российская делегация во главе с помощником Путина Владимиром Мединским озвучивала неприемлемые требования и угрозы в отношении украинских территорий. По словам министра обороны Украины, во время переговоров в Стамбуле обсуждалась возможность личной встречи между Зеленским и Путиным.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Зеленского с Путиным в будущем возможна, но при достижении определенных условий.

Вас также могут заинтересовать новости: