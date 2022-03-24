Под ограничения попали российские банкиры.

Власти Великобритании ввели санкции в отношении владельцев российских банков и финансовых учреждений. Под британские ограничения попали и крупные российские и белорусские компании, связанные с оборонной сферой.

Об этом свидетельствует документ, обнародованный на сайте правительства Великобритании.

Лондон ввел санкции в отношении 59 граждан России, среди которых глава "Сбербанка" Герман Греф, бывший первый зампредправления банка Лев Хасин, основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков, первый зампред "Сбербанка" Александр Ведяхин и президент опорного банка "Роснефти" ВБРР Дина Маликова.

При этом ограничения коснулись Альфа-банка, Газпромбанка и Россельхозбанка (РСХБ), Уральского банка реконструкции и развития и СМП-банка.

Кроме того, под санкции попали 26 юридических лиц из РФ и Беларуси, среди которых оборонная компания Кронштадт (в частности, разрабатывает беспилотники), Государственный ракетный центр им. Макеева, Совкомфлот, Государственное агентство оборонной промышленности Беларуси и белорусское оборонное предприятие "ОКБ ТСП", производящее зенитный ракетный комплекс и другую оборонную продукцию, всероссийский институт авиационных материалов, Эксар (экспортный кредитный институт российского правительства), Белспецвнештехника, Салаватский химзавод, Атлант С, Inspira Invest A, Минский завод колесных тягачей, "Оборонные инициативы", технокомпания Планар, энергетическая компания Русавто.

Ограничения предусматривают заморозку на территории Великобритании всех активов юридических и физических лиц, которые попали в санкционный список, а также запрет на любые операции с ними.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглись на территорию Украины, враг бомбил как военные объекты, так и мирные населенные пункты. В частности, бомбил противника не раз падали на Киев, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Николаев и Харьков.

Ряд стран мира, в том числе страны-члены Евросоюза, решили наказать российские власти за широкомасштабную агрессию новыми санкциями.

В частности, с 12 марта "Банк России", "ВТБ", "Совкомбанк", "Промсвязьбанк", "Новикомбанк", "Открытие" и ВЭБ.РФ" должны были отключить от SWIFT. Также в странах Европы начали арестовывать имущество российских олигархов, в том числе и яхты.

Вас также могут заинтересовать новости: