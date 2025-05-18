Правда, речь идёт об устаревшем Mac на процессоре M3.

Microsoft выложила на официальный канал Windows коротенькое видео длиной в 12 секунд и с пафосом заявила: "Мы быстрее Mac. Вот насколько". В кадре ведущий бодро озвучивает: "Лучшие Copilot+ PC быстрее MacBook Air на M3 аж на 58%".

Речь о ноутбуках на базе ARM-чипов, или нейропроцессоров от Qualcomm - Copilot+ PCs, которые Microsoft сейчас активно продвигает. В третьем квартале 2024 года эти устройства занимали менее 10% от общего числа поставок Windows-ноутбуков.

Упор в разработке Copilot+ идёт, конечно, на ИИ, но большинство людей интересуют не абстрактные нейросети, а банально две вещи: батарея на полдня без розетки и повод, чтобы обновить свой ноут на что-то свежее.

Видео дня

Вот и реклама эта ориентирована именно на таких пользователей. Мол, посмотрите, мы даже быстрее MacBook Air. Правда, если вчитаться в мелкий шрифт, выясняется, что тест был сделан ещё в прошлом году, результаты получены в многопоточном бенчмарке (а не, скажем, в реальной работе), и сравнивают они себя не с актуальной моделью, а со стареньким M3.

Проблема в том, что новый MacBook Air с чипом M4 уже вышел, и он дешевле M3, мощнее и теперь сразу идёт с 16 ГБ памяти. При прочих равных, он легко уделает большинство Copilot+ ноутбуков. Особенно если смотреть на производительность в повседневных задачах, где важна не только мощность, но и софт.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft скоро выпустит ИИ, который сможет менять ваши настройки Windows. К примеру, нейросеть поможет сменить чувствительность мыши или размер текста по голосовому запросу пользователя.

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