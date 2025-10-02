19-й пакет санкций включает новые ограничения в энергетике, финансах и торговле.

Европейский Союз меняет подход к санкционной политике против России - вместо постепенных ограничений готовятся более радикальные меры. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после неформального саммита лидеров ЕС в Копенгагене.

"Пришло время еще больше усилить давление на Россию. Мы больше не предлагаем поэтапные санкции, а предлагаем значительно более жесткие меры - в энергетике, финансовых услугах и торговле. И все это уже входит в 19-й пакет санкций, который сейчас обсуждается", - подчеркнула она.

По словам фон дер Ляйен, пакет разработан в координации с США. Его планируют принять в ближайшее время. Среди ключевых пунктов:

снижение ценового потолка на российскую нефть до $47,6 за баррель;

ограничение работы платежной системы "Мир";

запрет экспорта ряда руд, металлов, химикатов и солей;

санкции против 45 российских и иностранных компаний, сотрудничающих с военным сектором РФ.

Кроме того, ЕС планирует полностью отказаться от российского СПГ до 2027 года и ввести вторичные санкции против третьих стран, которые помогают Кремлю обходить ограничения.

Санкции против России - главные новости

Напомним, что Европейский Союз готовит новый пакет жестких ограничений в отношении Российской Федерации. Санкции коснутся таких сфер российской экономики, как энергетика, финансы и торговля.

Как сообщал УНИАН, 19-й пакет ограничений против России также могут дополнить пунктом об ускорении отказа Европейского Союза от импорта российского сжиженного газа на один год.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас указала, что под ограничения также могут попасть компании из Китая.

