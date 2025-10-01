Ни одна страна Европы не имеет больше опыта в борьбе с дронами, чем Украина.

Украинские военные работают с Данией и другими партнерами над общей системой обороны против российских дронов. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время обращения к участникам заседания Европейского совета.

"Россия пытается идти дальше. Они всегда начинают с гибридных атак. И сначала это что-то небольшое, потом – что-то большее. Всегда есть следующий шаг. Поэтому нам надо действовать сейчас – сплоченно и сильно. Надо укреплять наши оборонительные возможности, и Украина может реально помочь. Ни одна страна в Европе не имеет больше опыта, чем Украина, в защите от дронов и ракет", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Европе надо как можно скорее создать "Стену дронов". Поскольку именно беспилотники становятся главным оружием для армий и для преступных или террористических группировок.

"Чем быстрее мы все вместе реализуем программу SAFE, тем лучше. Она действительно может ускорить реализацию идеи "Стены дронов". И мы должны понимать, что "Стена дронов" – это не только об Украине, наших соседях или восточном фланге. Это не только о наших границах или нашем регионе. Российские дроны и российские угрозы – это сейчас реальная проблема для всех стран на берегах Балтийского моря, а это значит – для всех прибрежных стран Европы. А это большая часть Европы. Сегодня это дроны, завтра это могут быть ракеты, послезавтра – новые технологии", – добавил Зеленский.

Он также заявил, что ни одна страна не может защитить себя самостоятельно. По словам президента, сейчас в Европе нет вопросов безопасности, "которые не касались бы остальной Европы".

"Чего больше всего хочет Россия? Чтобы Европа была разделена, спорила, имела слабый вид. Именно на это рассчитывает Россия. Но ваша поддержка Украины на протяжении этих лет доказывает другое – что Европа гораздо сильнее, чем многие ожидали. Поэтому мы не должны бояться строить собственные модели безопасности. Гарантии безопасности для Украины, как только мы их реализуем, станут моделью безопасности и для других стран Европы", – отметил Зеленский.

Ранее журналисты The Washington Post сообщили, что Европа планирует создать "стену беспилотников" вдоль всей границы с Украиной и РФ, чтобы защитить себя от дронов. Отмечается, что речь идет о сети датчиков, глушителей сигналов и многоуровневых военных технологий для обнаружения и перехвата небольших беспилотников.

В то же время журналисты The Telegraph ранее сообщали, что линия защиты Европы от российских БПЛА может пройти через Украину. Отмечается, что партнеры могут закрыть небо от российских воздушных целей над западными регионами Украины.

