Во многих магазинах в Украине отсутствует острый хрен.

Плохой урожай хрена и смещение сроков его сбора привели к дефициту сырья и, как следствие - к отсутствию острого соуса на полках украинских магазинов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АТБ.

"В этом году летом действительно были проблемы с поставками в связи с отсутствием сырья. На это повлияли плохой урожай, связанный с очень засушливым летом и смещение сбора урожая на более поздний срок из-за отсутствия рабочих в селах и дождей", - прокомментировали ситуацию в торговой сети.

Отмечается, что производители конечного продукта вынужденно закупали импортное сырье, что привело к подорожанию соуса и перебоям с поставками. Сейчас в Украине два главных производителя хрена - Винницкая пищевкусовая фабрика, которая фасует продукцию в стеклянные банки, и "Верес", который предлагает хрен в упаковке с тюбиком.

"На сегодня хрен "Верес" в наличии во всей сети АТБ. Поставки продукции Винницкой пищевкусовой фабрики будут возобновлены после окончания сбора нового урожая", - подытожили в компании.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Еще на один овощ в Украине резко просело предложение, но это связано с сезонным фактором. Речь идет об огурцах. Причем на рынке остались преимущественно тепличные овощи, а вот грунтовые огурцы в продажу практически перестали поступать. Как следствие, продукт дорожает уже месяц подряд.

В то же время урожай картофеля в этом году будет больше прошлогоднего на 10-15%, поэтому производители не верят в то, что этот популярный овощ может подорожать в ближайшее время - разве что температура резко снизится или начнутся долговременные дожди.

