По его словам, противнику трудно продвигаться среди домов.

В Купянске Харьковской области идут бои с российскими оккупантами. Угрозы полного захвата города врагом сейчас нет.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Киев24" начальник отделения объединенной огневой поддержки 115-й ОМБР Олег (Мартын). По его словам, противнику трудно продвигаться среди домов.

"Надо понимать, что это населенный пункт. И ведение боевых действий в населенном пункте очень отличается. Противник не может так быстро передвигаться, как по полю или посадками. Ему это тяжело делать, потому что много домов. Что наши позиции могут быть в любом месте, что их", – добавил он.

Поэтому бои ведутся очень аккуратно и осторожно, говорит боец.

"Я думаю, что мы сможем все удержать, отбить и продолжить эффективно уничтожать врага", – сказал Мартын.

Война в Украине: ситуация на передовой

По данным проекта DeepState, украинские военные зачистили от российских захватчиков населенный пункт Новое Шахово Донецкой области. Также Силы обороны отбросили врага вблизи Никаноровки и Золотого Колодезя.

Ранее главнокомандующий ВСУ сообщил об успехах Сил обороны на Донбассе. Им удалось рассечь "Добропольский выступ" российских захватчиков. За сутки украинские воины восстановили контроль над 2,2 кв.км территории.

