Стоимость скафандра достигает $12 млн из-за уникальных технологий и многоуровневой защиты.

Полный космический костюм NASA может достигать цены в более 12 миллионов долларов, что значительно превышает стоимость огромного дома в любой стране мира. Причина - в сложной многослойной конструкции, системах жизнеобеспечения и высоких стандартах безопасности, без которых жизнь астронавтов в открытом космосе была бы невозможна, пишет Wionews.

По данным NASA, около 70% стоимости скафандра приходится именно на системы безопасности и управления. В комплект входит рюкзак с запасом кислорода, системой охлаждения, удаления отходов и высокоскоростной связью. Костюм обеспечивает защиту от космического излучения, резких перепадов температур и даже микрометеороидов.

В 1970-х годах изготовление скафандра стоило от 15 до 22 миллионов долларов, что сегодня равно около 150 миллионам долларов с учетом инфляции. Новые модели, такие как xEMU для лунных миссий, еще дороже из-за усовершенствованных технологий и дополнительной защиты.

Видео дня

Особое внимание инженеры уделяют деталям: например, перчатки являются самой дорогой отдельной частью, ведь они должны одновременно быть чрезвычайно прочными и гибкими. Внешний слой костюма изготавливают из кевлара и Gore-Tex, а внутри размещают охладительные трубки, золотые защитные козырьки и компьютерную систему для мониторинга всех показателей в режиме реального времени.

Поскольку каждый скафандр создают индивидуально под конкретного астронавта, массовое производство невозможно. На разработку и тестирование тратят годы работы сотен экспертов. Любая ошибка может иметь фатальные последствия в космосе, поэтому костюмы постоянно проверяются и совершенствуются.

Несмотря на свою стоимость, скафандры NASA - бесценны. Их существует всего несколько, и потеря одного становится серьезным ударом для всей космической программы.

Вас также могут заинтересовать новости: