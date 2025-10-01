В списке есть представители знака Овен.

В октябре звезды готовы поддержать вас на пути к новым возможностям. По мнению опытных астрологов, три знака Зодиака смогут ощутить особое благоволение судьбы - космос предоставит им шансы, которые стоит использовать. В то время как многие испытывают колебания и неожиданные перемены, эти знаки почувствуют заметную поддержку в делах и начинаниях, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Овен

В октябре Овны смогут снять с себя ограничения, которые ранее мешали развитию и вызывали ощущение застоя. Полнолуние в вашем знаке 7 октября завершает период затмений, принесших хаотичные события. В последующие две недели появляется возможность расстаться с самосаботажем и привычками, ограничивавшими вас, и наконец почувствовать себя активным участником собственной жизни. 22 октября Нептун переходит из Овна в Рыбы – это ослабляет путаницу в мыслях и помогает яснее оценить прежние ошибки. С этого момента решения становятся более осознанными, а интуиция подсказывает правильные шаги, уменьшая неопределенность.

Весы

13 октября Венера вступает в ваш знак, принося с собой энергию привлекательности и новых возможностей в сфере самовыражения. Люди будут тянуться к вам, и вы сможете легко наладить нужные контакты. Сезон Весов продлится большую часть месяца, предоставляя идеальное время для романтических или социальных инициатив. Если вы хотите завязать отношения или усилить уже существующие связи, используйте обаяние и открытость – это даст желаемый результат. Гороскоп на октябрь 2025 года сулит Весам, что внимание окружающих будет на их стороне - это создает отличные шансы для личных и социальных побед.

Скорпион

Гороскоп на месяц обещает Скорпионам мощный заряд энергии благодаря Марсу, который весь месяц находится в вашем знаке. Эта планета придаёт уверенность, решительность и смелость для того, чтобы вас воспринимали всерьёз и ваши цели осуществлялись. 6 октября Меркурий войдёт в ваш знак, усиливая умение быстро учиться, принимать решения и привлекать к себе внимание окружающих. Ваши советы и действия будут вдохновлять других, а сезон Скорпиона, стартующий 23 числа, принесёт дополнительное признание, возможности и награды. В целом, вы в центре внимания космоса и готовы быть главной фигурой месяца.

Напомним, ранее астрологи рассказали, к каким знакам Зодиака идут большие деньги.

Вас также могут заинтересовать новости: