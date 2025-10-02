Французские военные поднялись на борт танкера, который входит в состав российского "теневого флота", и арестовали двух членов его экипажа. Судно, стоявшее у берегов Франции, предположительно было связано с недавними полетами дронов над Данией, пишет The Telegraph.
В Дании назвали эти вторжения "крайне серьезной атакой" на критическую инфраструктуру, поскольку они нарушили авиасообщение и вынудили закрыть копенгагенский аэропорт. Россия, в свою очередь, отрицает причастность.
Что известно об этом танкере
Танкер под флагом Бенина был внесен в черный список Европейского Союза как часть российского "теневого флота" нефтяных судов, используемого для обхода санкций. Судно, известное под разными названиями — Boracay, Pushpa или Kiwala, несколько дней стояло на якоре неподалеку от западного порта Сен-Назер. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что танкер расследуется по факту "серьезных нарушений".
Местная прокуратура сообщила, что было начато расследование после того, как экипаж не смог предоставить доказательства национальной принадлежности судна и отказался выполнять приказы.
В Кремле же заявили, что им ничего не известно об этом судне, но добавили, что российским военным иногда приходится "действовать для восстановления порядка", когда иностранные государства совершают то, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал "провокационными действиями".
Как действовал танкер в последнее время
Танкер направлялся из российского порта Приморск в Индию, пишет The Wall Street Journal. Судно шло на юг через Бискайский залив, но затем повернуло на восток и направилось к Сен-Назеру, где расположен крупнейший судостроительный завод Европы.
Ранее, во время рейса, судно прошло мимо Дании примерно в то же время, когда начались атаки дронов — вечером 22 сентября. Это вызвало подозрения у следователей. Макрон же заявил, что не будет комментировать, связано ли судно с операциями дронов, которые на несколько дней парализовали работу датских аэропортов и заставили страну перейти в режим повышенной готовности.
"Все, что мы можем выяснить и прояснить после атаки дронов на Данию, мы сделаем, будьте уверены", — сказал он накануне встречи европейских лидеров в Копенгагене.
Инциденты с "неизвестными" дронами над Европой
Ранее УНИАН сообщал, что стоит за вторжением дронов в Данию и при чем здесь Украина. В частности, важно помнить, что Дания входит в число самых решительных сторонников Украины: она отдала Киеву всю свою артиллерию, увеличила военные расходы и постоянно призывает союзников решительно объединяться против Москвы.
Кроме того, мы также рассказывали, что Европе сложно договориться о совместной обороне, несмотря на "гибридные атаки" РФ. Спустя годы от начала полномасштабной войны оборона Европы так и не была построена.