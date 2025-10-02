Судно находилось у берегов Франции, а его связь с налетами дронов вызывает расследование прокуратуры.

Французские военные поднялись на борт танкера, который входит в состав российского "теневого флота", и арестовали двух членов его экипажа. Судно, стоявшее у берегов Франции, предположительно было связано с недавними полетами дронов над Данией, пишет The Telegraph.

В Дании назвали эти вторжения "крайне серьезной атакой" на критическую инфраструктуру, поскольку они нарушили авиасообщение и вынудили закрыть копенгагенский аэропорт. Россия, в свою очередь, отрицает причастность.

Что известно об этом танкере

Танкер под флагом Бенина был внесен в черный список Европейского Союза как часть российского "теневого флота" нефтяных судов, используемого для обхода санкций. Судно, известное под разными названиями — Boracay, Pushpa или Kiwala, несколько дней стояло на якоре неподалеку от западного порта Сен-Назер. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что танкер расследуется по факту "серьезных нарушений".

Видео дня

Местная прокуратура сообщила, что было начато расследование после того, как экипаж не смог предоставить доказательства национальной принадлежности судна и отказался выполнять приказы.

В Кремле же заявили, что им ничего не известно об этом судне, но добавили, что российским военным иногда приходится "действовать для восстановления порядка", когда иностранные государства совершают то, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал "провокационными действиями".

Как действовал танкер в последнее время

Танкер направлялся из российского порта Приморск в Индию, пишет The Wall Street Journal. Судно шло на юг через Бискайский залив, но затем повернуло на восток и направилось к Сен-Назеру, где расположен крупнейший судостроительный завод Европы.

Ранее, во время рейса, судно прошло мимо Дании примерно в то же время, когда начались атаки дронов — вечером 22 сентября. Это вызвало подозрения у следователей. Макрон же заявил, что не будет комментировать, связано ли судно с операциями дронов, которые на несколько дней парализовали работу датских аэропортов и заставили страну перейти в режим повышенной готовности.

"Все, что мы можем выяснить и прояснить после атаки дронов на Данию, мы сделаем, будьте уверены", — сказал он накануне встречи европейских лидеров в Копенгагене.

Инциденты с "неизвестными" дронами над Европой

Ранее УНИАН сообщал, что стоит за вторжением дронов в Данию и при чем здесь Украина. В частности, важно помнить, что Дания входит в число самых решительных сторонников Украины: она отдала Киеву всю свою артиллерию, увеличила военные расходы и постоянно призывает союзников решительно объединяться против Москвы.

Кроме того, мы также рассказывали, что Европе сложно договориться о совместной обороне, несмотря на "гибридные атаки" РФ. Спустя годы от начала полномасштабной войны оборона Европы так и не была построена.

Вас также могут заинтересовать новости: