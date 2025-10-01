Эти орехи содержат незаменимые аминокислоты, полезные моно- и полиненасыщенные жиры, клетчатку и антиоксиданты.

Фисташки любят во всем мире. И недаром: их приятный сладковатый вкус делает эти орехи идеальным дополнением к различным блюдам и перекусам. К тому же это очень питательный орех, пишет Eatingwell.

"Фисташки являются источником полноценного белка со всеми девятью незаменимыми аминокислотами, они содержат полезные моно- и полиненасыщенные жиры, эти орехи богаты клетчаткой и антиоксидантами", - пояснила зарегистрированный диетолог, магистр наук Тейлор Берггрен.

Отмечается, что если фисташки есть ежедневно, можно существенно улучшить здоровье. Издание назвало 5 преимуществ этих орехов для организма.

1. Фисташки нормализуют кровяное давление

Фисташки содержат кальций и магний, поддерживающие здоровое кровяное давление. Они также являются естественным источником калия - минерала, который помогает противодействовать воздействию натрия, способствуя лучшей работе кровеносных сосудов и нормальному уровню давления.

Также в этих орехах есть полезные для сердца фитостеролы и антиоксиданты, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему. Как сообщала Американская ассоциация сердца, потребление фисташек влияет на снижение систолического артериального давления (верхнего показателя).

2. Фисташки могут улучшить здоровье глаз

Зеленые и фиолетовые оттенки фисташек обусловлены наличием в них двух каротиноидов - лютеина и зеаксантина. Они играют решающую роль в защите наших глаз. Ведь лютеин и зеаксантин, которые содержатся в сетчатке глаза, помогают фильтровать потенциально вредный свет и таким образом снижают риск потери зрения вследствие возрастной макулярной дегенерации и катаракты. Об этом говорится в научном исследовании, опубликованном на сайте MDPI.

3. Фисташки помогают контролировать вес

Вопреки распространенному мифу, что орехи приводят к увеличению веса, научные данные показали, что потребление фисташек не связано с повышенным риском ожирения. Так, исследование, опубликованное онлайн-издательством Cambridge University Press в 2021 году, показало, что фисташки играют важную роль в контроле веса благодаря своему уникальному пищевому профилю. Оказывается, что сочетание белка и клетчатки в этих орехах способствует ощущению сытости, благодаря чему можно избежать переедания.

Более того, у людей, которые едят фисташки, как правило, более здоровый рацион. Ученые выяснили, что употребление около 42 граммов фисташек ежедневно в течение четырех месяцев связано с увеличением потребления клетчатки и уменьшением потребления сладостей. Другие данные показали, что орехи, в частности фисташки, на перекус способствуют уменьшению обхвата талии среди молодых женщин по сравнению с перекусами с высоким содержанием углеводов.

4. Фисташки помогают контролировать уровень глюкозы в крови

Если у вас диабет или преддиабет, фисташки станут отличным выбором. Сочетание в них полезных жиров, белка и клетчатки помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови, замедляя всасывание сахара.

5. Фисташки полезны для кишечника

Употребление фисташек может улучшить здоровье вашего кишечника.

"Обзорное исследование 2023 года сообщает, что ежедневное потребление фисташек увеличивает количество определенных бактерий в вашем микробиоме, известных своей способностью производить бутират - незаменимый тип жирной кислоты, которая действует как топливо для клеток толстого кишечника", - говорит Берггрен.

В связи с этим можно сделать вывод, что фисташки могут быть частью здорового питания для кишечника.

Всем ли можно есть фисташки

Фисташки опасны для тех, у кого на них аллергия (если вы имеете аллергию на другие орехи, то можете не переносить и фисташки, поэтому прежде чем вводить их в свой рацион - посоветуйтесь с врачом).

Также любые орехи могут представлять опасность для детей в возрасте до 4 лет, предостерегла магистр наук, зарегистрированный диетолог по нутрициологии Элизабет Шоу. Она советует этот продукт измельчать до пюреобразного состояния, прежде чем готовить им ребенка.

Кроме того, если фисташки употреблять в больших количествах, из-за высокого содержания клетчатки они могут привести к дискомфорту пищеварения. Также людям с камнями в почках или высоким уровнем калия следует проконсультироваться с врачом, прежде чем вводить фисташки в свой рацион, поскольку в орехах есть оксалаты, которые могут способствовать образованию камней.

