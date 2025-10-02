Тем временем враг продвинулся возле Новоивановки.

Силы обороны Украины зачистили от российских захватчиков еще один населенный пункт Донецкой области. Речь идет о селе Новое Шахово, что находится в Покровском районе.

Об этом сообщает проект DeepState. Отмечается, что украинские воины также отбросили российских оккупантов вблизи Никаноровки и Золотого Колодезя.

В то же время противник продвинулся на некоторых участках:

"Враг продвинулся вблизи Новоивановки и в Полтавке", – говорится в сообщении.

Война в Украине: ситуация на фронте

1 октября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что украинские воины имеют успехи на фронте. Наши защитники рассекли так называемый "Добропольский выступ" российских оккупантов, и за минувшие сутки восстановили контроль над 2,2 кв.км территории.

Кроме того, по его словам, состоялись ударно-поисковые действия для уничтожения врага на территории 3 кв. км Покровского района. На отдельных направлениях украинские силы продвинулись от 100 м до 1400 м.

Офицер батальона "Свобода" бригады Нацгвардии "Рубеж" Андрей Ильенко рассказал, что летнее наступление российских войск перешло в осеннюю битву за Донбасс. По его словам, наступление в Донецкой области имеет для врага как стратегическое, так и политическое значение.

