В их пророчествах виднеется тьма, которая может окутать наш континент.

За годы существования человечества находились люди, которые успешно предсказывали крупные исторические события. Многие такие пророчества склонны к пессимизму, поэтому когда четыре из наиболее известных предсказателей заявляют, что к концу года будет Третья мировая война, повод задуматься.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Напряженность в мире действительно возросла за последние годы, с различными конфликтами, включая вторжение России в Украину, которое дошло до того, что страны НАТО заявляют о готовности сбивать российские самолёты, нарушающие их воздушное пространство, пишет LADbible. Однако что же именно они предсказали?

Баба Ванга

Любимая всеми слепая предсказательница из Болгарии утверждала, что надвигается Третья мировая война и что Россия победит в ней, хотя она, похоже, ошиблась с временными рамками.

Она сказала: "Весной начнётся война на Востоке, и будет Третья мировая война. Война на Востоке, которая уничтожит Запад". Если она имела в виду российское вторжение в Украину, то она ошиблась на три года, но при этом заявила, что в результате Россия "будет доминировать в мире".

Нострадамус

Еще один человек, умерший очень давно, тоже предсказывал катастрофу в 2025 году. Французский пророк утверждал, что бедствие продолжится и в следующем году. Однако, в то время как Баба Ванга заявляла о том, что война начнётся на Востоке, Нострадамус говорил, что начальную точку следует искать в Англии.

Он писал: "Когда жители европейских земель увидят, как Англия устанавливает свой трон за своими флангами, начнутся жестокие войны. Королевство будет отмечено войнами такой жестокости, что враги как изнутри, так и снаружи восстанут. Великая чума из прошлого возвращается, нет врага более смертоносного под небесами".

"Живой Нострадамус"

Настоящий Нострадамус давно мёртв, но человека, которого называют "живым Нострадамусом", зовут Атос Саломе и он сейчас живет в Бразилии.

Он считает, что глобальная война неизбежна и что это будет "не только война людей, но и машин", что можно интерпретировать как комментарий к росту применения дронов.

Николас Ауджула

Лондонский гипнотерапевт заявил, что "отсутствие сострадания в мире" может привести к крупному конфликту уже к середине года. Мы уже прошли эту точку и подошли к последнему кварталу 2025 года, но он говорил: "Мы увидим ужасающие проявления человеческого зла и насилия друг против друга во имя религии и национализма".

