Рассказываем, как и когда посеять сидераты, чтоб добиться лучшего результата.

Сорняки являются частой проблемой для огородников и дачников, а борьба с ними отнимает много сил и времени. Однако можно посадить сидераты, которые защитят ваш участок от этих "захватчиков" и улучшат качество грунта.

Эти растения быстро размножаются и не дают сорнякам расти. Благодаря им не придется обрабатывать огород химикатами или бесконечно полоть.

С помощью сидератов можно на 70-90% уменьшить количество сорняков за один сезон. Они не дадут нежелательной растительности свободно разрастаться, а также обогатят грунт азотом, привлекут полезных насекомых и улучшат структуру почвы.

Когда можно сеять сидераты осенью и какие выбрать - далее в материале.

Лучшие сидераты от сорняков

Эти полезные растения сеют весной или осенью для достижения разных целей. Посадка в октябре защитит почву от эрозии, улучшит ее структуру и подготовит ее к новому сезону. Сидераты наростят корни до зимы, а уже с приходом тепла укроют грунт зеленым ковром.

Затем их скашивают и через одну-две недели, когда они перегниют, приступают к посадке культур.

Нельзя однозначно сказать, какой самый лучший сидерат для огорода, ведь у них всех есть свои достоинства. Каждый сможет выбрать то, что нужно для его участка. Мы подобрали сидераты, которые стоит посеять на зиму:

горчица - быстро растет, подавляет сорняки и борется с вредителями;

полевой горох - обогатит грунт азотом и улучшит урожайность будущих культур;

люцерна - насыщает грунт азотом и улучшает его структуру, уменьшает эрозию почвы;

рожь - уменьшает сорняки, добавляет органический материал в землю;

вика - насыщает землю азотом и улучшает ее структуру;

редька - разрушает компактные слои грунта и улучшает его структуру.

Среди них только горчица не является зимостойкой. Мороз погубит ее, а потому она не даст тот самый "зеленый ковер" весной, который задушит сорняки. Однако это быстрорастущее растение является классическим вариантом на зиму и список без него был бы неполным.

Для достижения лучшего результата опытные огородники комбинируют разные сидераты. Главное - учитывать потребность грунта и культур, которые собираетесь выращивать.

Когда и как правильно сеять сидераты

Сеять сидераты от сорняков стоит в октябре, когда урожай собран, но до устойчивых заморозков остается четыре-шесть недель. Не откладывайте работы в огороде, иначе семена не взойдут и пролежат в грунте до весны. Во второй месяц осени лучше выбирать предзимние культуры. Они прорастут и укореняться к весне.

Перед посевом сидератов необходимо подготовить грунт. Вспахайте почву и разбейте комья. Семена можно рассыпать вразброс или в специальные рядки. Заделываем их землей на два-три сантиметра. Это удобнее всего делать граблями. Если установилась сухая погода, то стоит обильно полить засеянный участок.

Весной эту зелень нужно будет скосить и заделать в почву. Важно это сделать до того, как растения зацветут и дадут семена. В ином случае они сами могут превратиться в сорняки.

