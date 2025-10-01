Проблема коснулась и центральных и северных регионов Украины.

С 80-х годов XIX века средняя температура воздуха в Украине выросла примерно на три градуса. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Виктор Вишневский, гидролог, доктор географических наук.

Отмечается, что сейчас последствия водного кризиса наиболее ощутимы на юге и востоке Украины. Реки, впадающие в Черное и Азовское моря, нередко полностью пересыхают.

Такие последствия ощутили на себе и реки оккупированного Россией Крыма. Именно они наполняли хранилища и давали полуострову пресную воду. Это Кача, Альма, Черная, Бельбек и Танасу.

Впрочем, проблема коснулась и центральных и северных регионов Украины, в частности Черкасской, Винницкой, Житомирской и Днепропетровской областей.

Только за последние несколько лет на Днепропетровщине полностью высохли несколько озер, а во многих других водоемах уровень воды упал до критической отметки.

Вишневский отмечает, что официальные климатические наблюдения в Украине проводятся в течение многих лет. Он рассказал:

"Систематические данные, соответствующие современным требованиям, собираются примерно с 1881-1890 годов, то есть уже более 130-140 лет. За это время мы видим интересную тенденцию: начиная с 80-х годов XIX века средняя температура воздуха в Украине выросла примерно на 3°".

По словам эксперта, этот рост температуры был неравномерным. И если раньше изменения почти не ощущались, то теперь четко видно, что каждое новое десятилетие теплее предыдущего.

"На самом деле 3 °C - это очень много. Для сравнения: разница средней температуры между Киевом и Одессой составляет лишь около 2,5°", - отметил Вишневский.

Так, другими словами, за 140 лет Киев по климатическим условиям "переместился" примерно на 500 километров южнее. Это также касается Херсона, Днепра, Полтавы, Кривого Рога и других городов.

Вишневский также напомнил, что 2024 год стал самым теплым в истории Украины, превзойдя даже предыдущий рекорд 2020 года. В то же время количество осадков в Украине в течение многолетнего периода практически не изменилось.

"Изменения в климате хорошо видны и на бытовом уровне. Те, кто живет в селах или имеет там родственников, знают: вода во многих колодцах исчезла, а реки, которые раньше текли, пересохли. Эта тенденция особенно заметна в последние годы", - подчеркнул гидролог.

Показательным примером здесь является Куяльницкий лиман, который считается самой низкой точкой Украины. Его уровень постепенно снижается: когда-то он был на отметке 5 метров от уровня моря, а теперь опустился примерно до -6,5 метров. Если бы лиман периодически не подпитывали водой из Черного моря, то он уже давно бы высох.

Как сообщалось, ранее Яков Дидух, академик Национальной академии наук Украины, заведующий отделом геоботаники и экологии Института ботаники им. М.Холодного НАН Украины рассказал, что на месте бывшего Каховского водохранилища воспроизводятся травы и деревья.

Впрочем, катастрофа нанесла непоправимый ущерб экосистеме, особенно левому берегу Днепра. В то же время, по словам Дидуха, не оправдались худшие пессимистические прогнозы - прогнозирование пылевых бурь и вспышек болезней.

