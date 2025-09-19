В блоке рассматривают два варианта скорейшего отказа от российского "голубого топлива".

Европейский Союз рассматривает ряд мер для ускорения отказа от импорта российского сжиженного газа в год, сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, Еврокомиссия предлагает включить в 19-й пакет санкций против России положение об ускоренном отказе от российского сжиженного газа после того, как президент США Дональд Трамп призвал ЕС прекратить покупать российские энергоносители.

Отмечается, что в качестве альтернативного сценария ускоренного отказа от российского СПГ рассматривается внесение поправок в план RePowerEU. Однако собеседники Bloomberg не уточняют, когда конкретно это произойдет.

"С тех пор, как мы представили план RePowerEU в 2022 году, мы говорили, что поэтапный отказ от российской энергии лучше раньше, чем позже", - сказала пресс-секретарь Комиссии Анна-Кайса Итконен.

Издание напоминает, что Еврокомиссия предложила прекратить импорт российского газа странами-членами блока в конце 2027 года. При этом импорт по краткосрочным контрактам предлагалось завершить уже в июне 2026 года.

Журналисты отмечают, что предложение Еврокомиссии о прекращении импорта российского газа до конца 2027 года сейчас обсуждается странами-членами Европарламента в Совете ЕС, причем каждая из институций имеет право предлагать поправки.

Отказ ЕС от российского газа

18 июня Еврокомиссия представила план отказа от импорта российского газа. Было предложено прекратить импорт российского газа с 1 января 2028 года, а импорт по краткосрочным контрактам - с 16 июня 2026 года. Вместе с тем, для ряда членов Европейского Союза, которые не имеют выхода к морю (в частности, Венгрии и Словакии) сделают исключение. Им позволят покупать российский газ по краткосрочным контрактам до конца 2027 года.

Венгрия долгое время была категорически против отказа от российского газа. Вместе с тем, 9 сентября стало известно, что официальный Будапешт подписал 10-летнее соглашение об импорте "голубого топлива" из альтернативного источника. Министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто добавил, что продолжаются переговоры о дополнительном импорте газа. В то же время, он отметил, что его страна пока не готова полностью попрощаться с российским газом.

Президент США Дональд Трамп придал дополнительный импульс усилиям блока по отказу от российских энергоносителей. Он призвал страны-члены ЕС прекратить покупать российскую нефть и газ, а министр финансов Штатов Скотт Бессент отметил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей ускорит завершение российско-украинской войны.

