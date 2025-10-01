Причиной долголетия женщины является не только везение, утверждают исследователи.

В возрасте 117 лет Мария Браньяс вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый человек в мире. И исследователи отмечают, что причиной этому является не просто везение, пишет Fox News.

Незадолго до смерти женщины, 19 августа 2024 года ученые взяли изучили образцы ее генов, чтобы определить факторы долголетия. В частности они обнаружили, что биологический возраст женщины был моложе хронологического. У нее не было никаких проблем со здоровьем, кроме плохого слуха и некоторых ограничений в мобильности, а ее ум был "абсолютно ясным".

Ученые отмечают, что у женщины не было генных вариантов, связанных с риском развития таких патологий, как рак, болезнь Альцгеймера или нарушение обмена веществ.

В то же время в организме женщины обнаружили значительное количество бактерий Bifidobacterium, что объясняют частым потреблением йогурта. Отмечается, что это могло быть одной из причин ее долголетия. Кроме того, у женщины был низкий уровень "плохого" холестерина и высокий уровень "хорошего". Также она никогда не курила и не употребляла алкоголь.

В целом ученые обнаружили шесть факторов, которые позволили Браньяс прожить 117 лет:

"защитный и устойчивый" геном с вариантами, связанными с долголетием и защитой от серьезных заболеваний;

метаболизм, быстро выводящий опасные жиры и сахара;

низкий уровень воспаления;

эффективная иммунная система, способная атаковать микроорганизмы-захватчики, не поражая клетки (таким образом избегая аутоиммунных заболеваний);

полезный микробиом, характерный для гораздо более молодого человека, с несколькими противовоспалительными бактериальными цепочками;

биологический возраст примерно на 23 года моложе его хронологического возраста.

Исследователи отметили, что старение - это "очень индивидуализированный процесс", который формируется многими генетическими и экологическими факторами. Поэтому результаты исследования довольно ограничены. На фоне этого исследователи призывают относиться к ним с осторожностью.

Другие секреты здоровья

Ранее стало известно, что существует несколько продуктов, которые способны снизить артериальное давление. Среди них несоленые орехи - грецкие орехи, миндаль и фисташки. Впрочем, учитывая, что орехи имеют высокий процент жиров, ученые советуют также обратить внимание на свежие фрукты и овощи, а особенно ягоды, бананы и листовую зелень.

Кроме того, чтобы держать давление в норме, помогут постоянные физические упражнения, уменьшение употребления соли и постоянные проверки.

