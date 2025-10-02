Также рассматривается передача американских ракет с дальностью в несколько сотен километров.

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине разведданные для нанесения ударов дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре России.

Об этом со ссылкой на заявление американских чиновников сообщает The Wall Street Journal. Официальные лица также призывают страны НАТО оказать аналогичную поддержку, пишут авторы.

По словам американских чиновников разрешение на предоставление дополнительной разведывательной информации Украине было получено незадолго до того, как Трамп опубликовал в социальных сетях сообщение, где говорил о способности Украины отвоевать все свои территории, оккупированные Россией.

Отмечается, что в администрации президента США Дональда Трампа также рассматривают возможность предоставления Украине вооружения, что позволит поражать больше целей на территории страны-агрессора.

Речь идет о поставках крылатых ракет "Tomahawk" и "Barracuda". В то же время окончательное решение еще не принято.

