Для решения вам понадобится максимальная внимательность.

Головоломка с буквами - простой способ натренировать мозг, увеличить словарный запас и развить внимательность. Такой формат совмещает развлечение с зарядкой для ума. Задача представляет собой случайный набор букв, среди которых спрятано одно или несколько слов.

Наше задание посвящается ананасу - полезному тропическому фрукту с насыщенным вкусом. Попробуйте бросить себе вызов - сможете ли вы решить эту сложную словесную головоломку?

Оптическая иллюзия - найдите слово "ананас"

На картинке изображены случайные буквы, среди которых размещено нужное слово. Оно может находится по горизонтали или вертикали, но не диагонали. Чтобы найти "ананас", вам понадобится острое зрение, концентрация и усидчивость.

Внимательно рассмотрите сетку, пока не увидите то самое слово. Чтобы усложнить задачу, поставьте себе временное ограничение - 11 секунд. Способность выделять нужные слова на большой скорости указывает на выдающийся интеллект и чрезвычайную наблюдательность.

Если не получается увидеть слово в указанный срок, не расстраивайтесь. В этом деле нужна практика. Небольшой совет: попробуйте концентрироваться только на тех буквах, которые есть в нужном слове. Проверяйте ряды как по вертикали, так и по горизонтали.

Правильный ответ: головоломка содержит "ананас" в третьем слева вертикальном столбике. Делитесь иллюзией с близкими, чтобы проверить их внимательность.

