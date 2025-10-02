В издании отметили, что этим летом ракетами было сильно повреждено по меньшей мере четыре завода по производству дронов.

Месяцы разрушительных российских атак свидетельствуют о том, что Москва смогла модифицировать свои ракеты, чтобы избежать украинской противовоздушной обороны. Об этом рассказали украинские и западные чиновники для Financial Times.

По словам чиновников, бомбардировки, направленные против украинских производителей БпЛА этим летом, стали ярким примером того, как РФ улучшила свои баллистические ракеты, чтобы эффективнее противодействовать американским системам Patriot.

Чиновники добавили, что РФ, скорее всего, модифицировала свою мобильную систему "Искандер-М", которая запускает ракеты с дальностью до 500 км, а также баллистические ракеты "Кинжал", которые запускаются с воздуха и могут пролетать до 480 км.

"Сейчас ракеты движутся по типичной траектории, а затем меняют курс и пикируют под большим углом или выполняют маневры, которые "запутывают и обходят" перехватчики Patriot", - отмечают в FT.

Как подчеркнул бывший украинский чиновник, это "меняет правила игры для России". Также Киев сталкивается с замедлением поставок перехватчиков ПВО из США.

По данным украинских Воздушных сил, которые собрал лондонский Центр информационной устойчивости, уровень перехвата баллистических ракет Украиной улучшился в течение лета, достигнув 37% в августе, однако упал до 6% в сентябре, несмотря на меньшее количество запусков.

В свою очередь в среду Воздушные силы ВСУ сообщили, что все четыре вражеские ракеты "Искандер-М" не были сбиты и попали в цели.

"Этим летом ракетами было сильно повреждено по меньшей мере четыре завода по производству дронов в Киеве и окрестностях, заявили нынешние и бывшие украинские чиновники. Согласно публичным сообщениям местных чиновников, это включало удар 28 августа по объекту, производящему турецкие дроны Bayraktar", - добавили в Financial Times.

По словам двух чиновников, две ракеты, которые были выпущены во время этой атаки, были нацелены на офисы компании, которая проектирует и производит компоненты для беспилотников. Кроме того, российские снаряды повредили и офисы делегации ЕС и Британского Совета, которые находились неподалеку.

В издании напомнили, что системы Patriot являются единственными в арсенале Украины, которые могут сбивать российские баллистические ракеты. Западный чиновник отметил, что первым признаком модернизации вражеских ракет стало заметное снижение эффективности перехвата.

В то же время в отчете, который составлен специальным генеральным инспектором Агентства оборонной разведки США, говорится:

"Вооруженные силы Украины испытывали трудности с последовательным использованием систем противовоздушной обороны Patriot для защиты от баллистических ракет Москвы из-за недавних тактических усовершенствований России, в частности совершенствования, которые позволяют ее ракетам менять траекторию и выполнять маневры, а не лететь по традиционной баллистической траектории".

В этом отчете вспомнили и о российской атаке 28 июня, когда РФ запустила семь баллистических ракет, из которых Украина сбила только одну, а также обстрел 9 июля, который включал 13 ракет, из которых Киев уничтожил 7.

Западные и украинские чиновники заявили, что Украина делится информацией о применении системы Patriot с Пентагоном и американскими производителями систем противовоздушной обороны.

"Систему Patriot производит компания Raytheon из штата Вирджиния, а ракеты-перехватчики для этой системы - компания Lockheed Martin из штата Мэриленд. Эти данные используются для внесения необходимых обновлений, чтобы не отставать от изменений в тактике России, но, по словам одного из чиновников, эти усовершенствования часто отстают от эволюции тактики Москвы", - подчеркнули в публикации.

По мнению аналитиков, причиной повышения ракет РФ, вероятно, является корректировка программного обеспечения. В частности исследователь ракет в Университете Осло Фабиан Гофман отметил, что производители регулярно анализируют данные о перехвате для улучшения характеристик. Он считает, что Россия, скорее всего, делает то же самое.

По его словам, "Искандер-М" "может достаточно агрессивно маневрировать на конечной стадии". Вместо дорогостоящих изменений аппаратного обеспечения, корректировки систем наведения могут заставить ракету выполнить быстрый маневр перед попаданием в цель, а затем резко нырнуть, затрудняя отслеживание и поражение ракетой Patriot.

"Более крутая конечная траектория - это то, что можно запрограммировать в ракете", - подчеркнул Гофман.

Тактика российских атак по Украине - последние новости

Ранее президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан рассказал о тактике воздушных атак РФ по гражданским городам. По его словам, российские оккупанты специально выбирают места компактного проживания гражданских людей как воздушные цели.

"Они выбирают цели, они не ошибаются. Они целенаправленно бьют по таким домам и вот собственно задача систем Patriot - прикрыть места возможного поражения гражданских лиц", - отметил Хазан.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину уже поступил и работает Patriot от Израиля. Он отметил, что осенью Украина получит еще две системы "Пэтриот" от Германии.

"Израильский комплекс работает в Украине месяц. Месяц работает", - заверил Зеленский.

