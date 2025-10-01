Если доходы Маска продолжат расти с такой скоростью, он сможет стать первым в мире триллионером до марта 2033 года.

Бизнесмен Илон Маск, которого недавно видели с президентом США Дональдом Трампом, 1 октября достиг очередного важного рубежа, став первым в истории человеком, состояние которого достигло 500 миллиардов долларов.

Согласно данным Forbes Real-Time Billionaires, состояние самого богатого человека на планете оценивается в 500 миллиардов долларов. Маск, который в декабре стал первым человеком, состояние которого превысило 400 миллиардов долларов, на 150 миллиардов долларов опережает занявшего второе место Ларри Эллисона и находится на полпути к тому, чтобы стать первым в мире триллионером.

Отмечается, что акции Tesla выросли почти на 4% в среду, увеличив состояние Маска примерно на 9,3 миллиарда долларов, поскольку инвесторы продолжают радоваться перспективе переориентации Маска. Стоимость акций производителя электромобилей почти удвоилась с тех пор, как Маск объявил своем уходе с поста главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Трампа, чтобы уделять больше времени Tesla. Рыночная капитализация Tesla вернулась в пределах 10% от исторического максимума, достигнутого в декабре, и 12% акций Маска в компании теперь оцениваются в 191 миллиард долларов.

Важно, что в сентябре совет директоров Tesla предложил новый, рекордный пакет вознаграждений, который может принести Маску дополнительные акции стоимостью до 1 триллиона долларов, если Tesla достигнет "марсианских" показателей, таких как рост рыночной капитализации более чем в восемь раз за 10 лет действия соглашения.

Его ракетостроительная компания SpaceX, основанная им в 2002 году, сейчас оценивается в 400 миллиардов долларов, согласно частному тендерному предложению от августа, по сравнению с 350 миллиардами долларов в декабре прошлого года. Маску принадлежит около 42% акций SpaceX стоимостью 168 миллиардов долларов.

Кроме того, есть xAI Holdings, которую Маск основал в марте, объединив свою новую компанию по разработке искусственного интеллекта xAI с приобретенной им в 2022 году социальной сетью X (ранее Twitter) в рамках сделки, которая оценила объединенную компанию в 113 миллиардов долларов. Маску принадлежит около 53% акций xAI Holdings стоимостью 60 миллиардов долларов.

Отмечается, что Маск может стать первым в мире триллионером до марта 2033 года, когда наступит первая из двух дат вступления в силу его пакета вознаграждений Tesla в размере 1 триллиона долларов. Но, по словам Маска, эта награда - не только деньги.

"Речь идёт не о "компенсации", а о том, чтобы у меня было достаточно влияния на Tesla, чтобы гарантировать безопасность, если мы построим миллионы роботов. Если в будущем меня просто выгонят из компании консалтинговые фирмы, выступающие за активистов и акционеров, которые даже не владеют акциями Tesla, меня такое будущее не устраивает", - написал Маск.

Ранее Маск выразил убеждение, что устойчивая база людей на Марсе вполне достижима. Он рассказал, как ракета Starship поможет справиться с ключевыми задачами - многоразовым использованием и созданием инфраструктуры на Красной планете.

