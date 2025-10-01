Если командиры имеют возражения, они должны будут предоставить обоснованный ответ Кадровому центру ВСУ в течение 48 часов.

Кабинет министров Украины по представлению Минобороны принял решение об упрощении процедуры перевода военных в другие части. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram.

"Унормируем порядок реагирования командиров на кадровые переводы. Минимизируем случаи игнорирования или затягивания решений. Распоряжение о переводе командир обязан выполнить в течение 30 дней, а в течение 72 часов - принять меры по началу сдачи должности военнослужащим", - сказано в заметке.

По его словам, определены четкие основания, которые делают невозможным перевод. Для решения спорных вопросов создается специальная рабочая группа.

"Упрощаем процедуру перевода из ВСУ в Национальную гвардию и наоборот. Даем возможность подать электронный рапорт на смену места службы через приложение Армия+. Таким образом реализуем ключевые приоритеты Министерства: забота о военных и повышение эффективности Сил обороны", - добавил Шмыгаль.

Важно, что если командиры имеют возражения, они должны будут предоставить обоснованный ответ Кадровому центру ВСУ в течение 48 часов. Они смогут подать ходатайство об отмене перевода, но только с предоставлением аргументированных объяснений.

При этом приказ о перемещении может быть отменен кадровым центром ВСУ при условии нарушения требований или совершения военным уголовного преступления.

СЗЧ в Украине

Ранее менеджер отделения рекрутинга 128 отдельной горно-штурмовой бригады (ОГШБ) Марьяна Станко заявила, что самая распространенная причина самовольного оставления части (СЗЧ) - это семейные обстоятельства. По ее словам, вторая распространенная причина - это недоразумение с командиром или личным составом.

