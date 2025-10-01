Исполнительный комитет ЕС принял решение выделить 163,5 миллиона евро из 545 миллионов евро в качестве авансовых платежей.

Европейская комиссия частично отклонила план Венгрии по разблокированию замороженных фондов ЕС на сумму 545 миллионов евро на фоне нового обострения напряженности между Брюсселем и Будапештом. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что из этой суммы Венгрия получит лишь 163,5 миллиона евро в виде аванса, и даже эти средства могут быть изъяты Комиссией, если Комиссия сочтет их нецелевыми.

В столицах стран растет недовольство венгерским премьер-министром Виктором Орбаном из-за его угроз сорвать ужесточение санкций в отношении российских энергоносителей, заблокировать заявку Украины на членство в ЕС и предоставление ЕС кредита в размере 140 миллиардов евро этой охваченной войной стране.

Видео дня

Важно, что эти вопросы стали центральными на неформальном саммите в Копенгагене в среду, где лидеры обсуждают переход от единогласного голосования к квалифицированному большинству, чтобы преодолеть вето Орбана.

На этом фоне Комиссия решительно выступает против выделения значительной части 18 миллиардов евро из фондов ЕС, которые она удержала у Венгрии из-за нарушений академических свобод и прав меньшинств, а также других нарушений.

В качестве обходного пути венгерское правительство предложило перенаправить 545 миллионов евро из университетских программ на "стратегические" промышленные проекты, однако Брюссель не полностью поддержал этот план.

"Мы не будем выделять финансирование до тех пор, пока не будут выполнены горизонтальные условия, а на данный момент они не выполнены", - заявил представитель Комиссии Мацей Берестецкий, имея в виду общие условия, которым должны соответствовать страны-члены для получения средств ЕС.

Отмечается, что в прошлый четверг исполнительный комитет ЕС принял решение выделить 163,5 миллиона евро из 545 миллионов евро в качестве авансовых платежей.

В данном случае Комиссия была связана собственными правилами, которые обязывают ее направлять 30 процентов от общего объема финансирования на стратегические проекты, включая критически важную инфраструктуру и биотехнологии. В статье сказано:

"Разблокирование всей суммы, вероятно, вызвало бы негативную реакцию Европейского парламента и столиц ЕС, особенно в Северной Европе, которые больше всего возмущены выходками Орбана".

Официальная причина, по которой Комиссия заблокировала большую часть 545 миллионов евро, заключается в опасениях, что Венгрия всё ещё может перенаправить эти средства в университеты.

Комиссия неоднократно призывала Будапешт восстановить академические свободы, чтобы разблокировать денежный поток.

"Комиссия посчитала, что горизонтальные благоприятные условия могут быть выполнены только в том случае, если университеты, управляемые так называемыми фондами общественных интересов, будут явно исключены из этих новых приоритетов, или если вопросы, поднимавшиеся Комиссией в прошлом в отношении фондов общественных интересов, будут решены", - написал Берестецкий.

Заявления Орбана

Ранее Орбан заявил, что Украина не является суверенным государством, а вторжение венгерских дронов в ее воздушное пространство, по его мнению, не имеет никакого значения

Он "поставил под сомнение" суверенитет Украины и отверг обвинения со стороны Киева в том, что венгерские разведывательные беспилотники нарушили воздушное пространство страны.

Вас также могут заинтересовать новости: