В РФ анонсировали переговоры с США 'до конца осени'

Москва подтвердила готовность к новому диалогу с Вашингтоном по Украине и ядерной сделке.

США и Россия проведут новый раунд переговоров "до конца осени". Стороны, в частности, будут обсуждать войну в Украине, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает Sky News.

Последний раз прямой диалог между сторонами состоялся в августе на Аляске, когда президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным. Тогда американский лидер предложил организовать отдельную встречу с участием президента Украины Владимира Зеленского, однако эта идея пока не реализована.

Первый раунд переговоров по Украине прошел в Стамбуле еще в феврале.

Рябков также заявил, что Москва ожидает ответа от Дональда Трампа на предложение Путина добровольно продлить действие договора СНВ-2010, если США сделают аналогичный шаг. Соглашение ограничивает масштабы крупнейших ядерных арсеналов мира, однако его срок действия истекает уже в феврале.

Напомним, что заявление Рябкова прозвучало на фоне резкого разворота президента США Дональда Трампа в сторону Украины. Сообщалось, что Трампготов предоставить Украине гарантии безопасности. По состоянию на сегодня все детали формата поддержки от США (backstop) неизвестны. Впрочем, работа над гарантиями будет продолжаться.

Президента Украины спросили, что повлияло на изменение риторики Трампа относительно войны в Украине, Зеленский сказал: "Этот мой диалог с президентом Трампом. И я хочу, чтобы он остался между нами. Пока еще не время".

