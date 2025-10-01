На предприятии возникла чрезвычайная ситуация.

Из-за российского обстрела энергетической инфраструктуры города Славутич Киевской области на объектах Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" возникла чрезвычайная ситуация.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в своем телеграмм-канале.

В ведомстве рассказали, что из-за скачков напряжения без электроснабжения остался "Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду".

"Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения", - говорится в сообщении Минэнерго.

Российский удар по энергообъекту в Славутиче

Как сообщал ранее УНИАН, 1 октября россияне атаковали Славутич, попали в подстанцию, город остался без электропитания. Мэр Юрий Фомичев сообщил, что город пытаются перевести на другую подстанцию, "но время такого перехода еще уточняется". Также он рассказал, что для водоканала включили резервное питание, поэтому вода будет по часам. Кроме того, в городе начали разворачивать пункты несокрушимости.

Глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус отметил, что из-за удара российских захватчиков по "энергообъекту в соседней области" в части общин Черниговщины отсутствует электроснабжение.

