Новые ведомости об этом легендарном городе не перестают удивлять ни научное сообщество ни любителей древности.

В 79 г. н. э. около 30 тыс. римлян покинули разрушенные извержением вулкана Помпеи, но потом некоторые из них вернулись, показывает новое исследование, и город продолжал существовать, превратившись трущобы.

Как пишет The New York Times, из всех историй о конце времен извержение Везувия занимает одно из первых мест. Пожар, который, по словам вулканологов, длился 32 часа, превратил оживленный римский курортный город Помпеи в руины, безлюдные и погребенные под толстым слоем пепла.

Ученые отметили, что до извержения в Помпеях и их окрестностях проживало от 20 000 до 30 000 человек; исторические данные свидетельствуют о том, что большинство бежало, как только вулкан начал извергаться.

Габриэль Цухтригель, директор археологического парка на месте Помпей, заявил, что новые раскопки переосмысливают Помпеи как свидетельство выживания и адаптации человека, а не только его уничтожения.

Исследование, проведенное Цухтригелем подтвердило теорию, которая постепенно формировалась в течение последних 100 лет. Артефакты, обнаруженные во время раскопок в районе Инсула Меридионалис, в южной части города, показали, что невидимый город, образовавшийся после извержения, состоящий из, по словам доктора Цухтригеля, "изгоев и аутсайдеров", веками обитал среди руин, занимая верхние этажи зданий, которые возвышались над кучами вулканического пепла.

Цухтригель заявил, что, хотя археологи знали о признаках повторного заселения Помпей, они, как правило, игнорировали их. По его словам, спешка в поисках хорошо сохранившихся римских артефактов привела к тому, что "слабые следы" разрозненных поселений были расчищены без документирования.

Новое исследование предполагает, что потом в город также вернулись те, которые хотели спасти то, что могли из погребенного города. "Вполне нормально, что люди стремились вернуться как можно скорее, не только для того, чтобы раскопать свои вещи, но и потому, что больше ничего не оставалось делать", - высказал мнение Цухтригель.

Ученый добавил, что людей, скорее всего, влекло сюда непреодолимое желание вернуться в то место, которое они десятилетиями считали своим домом.

"Мы обнаружили археологические свидетельства того, что люди жили в Помпеях, а может быть, и вовсе жили в других местах и ​​слышали, что это место - своего рода постапокалиптическая ничейная земля, поэтому переезжали сюда жить", - добавил Цухтригель.

Однако, как отметили ученые, постапокалиптичные Помпеи были не столько городом, сколько импровизированным лагерем, трущобным поселением, выросшим среди славных остатков своего былого существования. Из-за повреждения акведуков и перенаправления реки Сарно жители столкнулись с тяжелыми условиями жизни и лишились доступа к ключевой инфраструктуре и услугам, характерным для римских городов.

Ученые отметили, что в городе была анархия, там не было никакой организации и никакого контроля.

Новое исследование документирует постепенное восстановление растительности в этом районе и усилия жителей Помпей по рытью колодцев. Джае было обнаружено захоронение младенца, что позволяет предположить, что люди, вновь заселившие город, также хоронили своих умерших.

Но даже при пике численности переселенцев, возможно, в 2000 человек (эту цифру назвал доктор Цухтригель), Помпеи так и не вернули себе прежнего величия. Город был окончательно заброшен в V веке, возможно, из-за очередного извержения Везувия в 472 году н.э. В конце концов Помпеи были забыты, но затем вновь обнаружены и раскопаны в XVIII веке, став образцом природной катастрофы.

