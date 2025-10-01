В середине недели, 2 октября, в Киеве ожидается самй холодный день, а уже с 3 числа температура повысится. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура упадет до +4°, а днем столбики термометров остановятся около отметки +8°. Весь день будет пасмурно, небо скроется за облаками и пройдет небольшой дождь.
Ветер будет северо-восточный и северный, 5-10 м/с, что еще больше усилит ощущение холода. Атмосферное давление слегка пониженно, 753 миллиметра рутного столба.
Погода 2 октября
Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +9°, без существенных осадков.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +9°.
В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.
В Тернополе 2 октября ночью будет +1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +10°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +12°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +10°.
В Виннице завтра будет +5°...+9°, облачно с прояснениями, дождь.
В Житомире в четверг ночью будет +1°, днем +8°, облачно с прояснениями, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+10°, облачно с прояснениями, дождь.
В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +10°, облачно с прояснениями, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +12°, облачно с прояснениями, дождь.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+15°, дождь.
В Одессе 2 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°.
В Херсоне в четверг ночью будет +6°, днем +15°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +15°.
В Запорожье температура ночью +6°, днем +17°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +9°, облачно с прояснениями, дождь.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°, дождь.
В Днепре температура ночью будет +7°, днем +15°, облачно с прояснениями, дождь.
В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +6°...+15°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +18°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +17°.