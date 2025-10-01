Лидер Франции заявил, что поддерживает мнение премьер-министра Бельгии по этому вопросу.

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался о "репарационном кредите" для Украины до 140 миллиардов евро. Он подчеркнул, что в этом вопросе необходимо соблюдать международное право. Его слова цитирует The Guardian.

Отмечается, что во время общения с журналистами на открытии саммита лидеров ЕС в Копенгагене французский лидер заявил, что поддерживает мнение премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, который критически отнесся к инициативе Европейской комиссии.

"Когда активы замораживаются, необходимо соблюдать международное право. Об этом также напомнил премьер-министр Бельгии", - сказал Макрон.

Напомним, что ранее премьер Бельгии выступил против конфискации замороженных российских активов, многие из которых находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. По его словам, с юридической точки зрения, это не так просто.

ЕС готовит для Украины "репарационный кредит" на 130 млрд евро - что известно

Ранее в Reuters со ссылкой на официальных лиц писали, что сумма "репарационного кредита" Европейского Союза для Украины может составить до 130 миллиардов евро. По данным агентства, окончательный размер будет согласован с Международным валютным фондом.

По словам источников, этот кредит будет направлен на помощь Украине в финансировании военных усилий. Наша страна сможет погасить его после получения репараций от РФ в рамках будущего мирного соглашения.

