В РФ могут разрешить продажу спиртового бензина и использование топливной присадки, запрещенной с 2016 года.

Российское правительство, на фоне активных ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), рассматривает возможность введения нулевой ввозной пошлины на импорт бензина из Китая, Южной Кореи и Сингапура для насыщения внутреннего рынка топливом, сообщает российское издание Коммерсант.

По данным издания, соответствующие предложения содержатся в письме вице-премьера правительства РФ Александра Новака в адрес главы тамошнего правительства Михаила Мишустина.

Предполагается, что РФ за счет бюджета будет компенсировать импортерам разницу между мировыми ценами и внутренними. При этом импортировать бензин из Азии смогут только три компании - государственная "Роснефть", частная "Независимая нефтегазовая компания" и государственное объединение "Промсырьеимпорт.

Кроме этого предлагается увеличить импорт бензина из Беларуси. Издание отмечает:

"Возможность по увеличению импорта в октябре зависит от бесперебойной работы системы "Транснефти" и запуска давальческой переработки нефти. Это позволит нарастить поставки белорусского бензина до 300 тыс. тонн в месяц".

Дополнительно насытить рынок топливом предлагается за счет снижения экологических требований к его производству. Предлагается разрешить в течение полугода использование присадки для повышения октанового числа топлива - монометиланилина (ММА), использование которой было запрещено с 2016 года. Как поясняет издание, это позволит увеличить производство высокооктанового бензина Евро-5 путем добавления ММА в низкооктановое топливо.

Также российское правительство рассматривает возможность разрешить продажу "бодяги" с долей спирта до 10%.

За счет указанных мер российские власти рассчитывают дополнительно направить на внутренний рынок не менее 350 тысяч тонн бензина и 100 тысяч тонн дизельного топлива.

Удары по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, атаки украинских беспилотников увеличили объем мощностей российских НПЗ, которые вынужденно "отдыхают", до исторических рекордов и привели к топливному кризису в стране-агрессоре.

Украина продолжает систематические и результативные атаки на российские НПЗ. Так, 1 октября вспыхнул НПЗ в Ярославле. На удивление местные власти не заявили о дроновую атаку на завод. Наоборот, было отмечено, что произошла техногенная авария.

В ночь на 26 сентября украинские дроны снова посетили со взрывным визитом Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ. Результатом атаки стал пожар на одной из установок предприятия.

Для преодоления последствий топливного кризиса в РФ Евразийская экономическая комиссия разрешила стране-агрессору обнулить ввозные пошлины на импорт нефтепродуктов.

