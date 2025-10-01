По данным спасателей, 10 жертва - 90 летняя женщина, которая погибла в Пересыпском районе Одессы: ее нашли соседи.

В Одессе, на которую 30 сентября обрушился затяжной мощный ливень, количество погибших из-за непогоды увеличилось до 10 человек, более 1000 человек обратились за помощью. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, который приехал в город для ознакомления с ситуацией.

"Город переживает тяжелые последствия стихийного бедствия. Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек, среди них - ребенок... Более 1000 человек обратились за помощью - из-за подтопления, падения деревьев, отключения электроэнергии и ущерба имуществу", - сообщил чиновник.

По данным спасателей, 10 жертва - 90 летняя женщина, которая погибла в Пересыпском районе Одессы: ее нашли соседи.

По его словам, он побывал на локациях, которые больше всего пострадали из-за ливня, где общался с местными жителями, которые остались без имущества. Также пока известно, что в городе значительно повреждено оборудование, которое необходимо для отопительного сезона.

По состоянию на вечер 1 октября известно, что из-за непогоды в городе повреждено около 300 частных и примерно 400 многоквартирных домов.

В Одессе Кулеба провел заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, по результатам которого ситуация признана чрезвычайной, создан единый штаб ликвидации последствий.

Решено при Одесской ОГА создать временную комиссию для проверки причин и обстоятельств трагедии. Чиновник отметил, что нужно выяснить, почему в городе система предупреждения не сработала должным образом. Из-за этого, добавил Кулеба, люди не получили четкой информации о рисках, школы не перешли на дистанционный режим, не было достаточных ограничений для передвижения по городу. Все это - вопрос безопасности и жизни людей. Вице-премьер-министр заверил:

"Семьи погибших и пострадавшие получат финансовую помощь. Компенсации обеспечат город и область. Будет работать отдельная программа поддержки людей. Важно, чтобы горожане имели понятный и быстрый доступ к помощи. Для этого в Одессе будет создана горячая линия для пострадавших. Каждый, кто столкнулся с подтоплениями или потерял имущество, сможет обратиться и получить поддержку".

Сейчас составляется перечень поврежденных домов и инфраструктуры, после чего, обещает чиновник, каждая семья, чье жилье разрушено или повреждено, получит выплаты и соответствующую помощь.

Одна из острых проблем - затопленных укрытий, которые необходимо как можно быстрее привести в надлежащее состояние.

Кулеба поблагодарил спасателей, медиков, коммунальщиков, энергетиков и волонтеров, благодаря которым удалось стабилизировать в Одессе ситуацию.

"На пятницу готовлю доклад руководству страны о причинах и последствиях трагедии в Одессе, с предложениями для реагирования на уровне государства: дополнительная помощь пострадавшим и принятие соответствующих кадровых решений", - констатировал чиновник.

По данным мэра города Геннадия Труханова, больше всего пострадал Киевский район Одессы, повреждены 185 частных домов и 200 многоэтажек. Значительные повреждения получили дороги и инженерные сети. Повалены в разных районах города более 70 деревьев и крупных веток.

Напомним, в Одессе 30 сентября было зафиксировано стихийное явление красного уровня опасности. Количество осадков в городе составило 94 мм. Утром 1 октября было известно о 9 погибших, в том числе ребенка. Погибла семья переселенцев - 5 человек жили в цокольном помещении, где были заблокированы водой. Также среди погибших - 38-летняя сотрудница "Укрзализныци", которая не смогла проехать в авто и пешком пыталась добраться домой.

